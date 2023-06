Floresta visita o Botafogo-PB buscando recuperação para sair do Z-4 da Série C

Buscando recuperação na Série C, o Floresta entra em campo neste domingo, 4, para um importante duelo contra o Botafogo-PB no estádio Almeidão, em João Pessoa (PB), às 16h30min, pela sexta rodada da Terceirona. Na zona de rebaixamento, o Verdão amarga três jogos seguidos sem vitórias e terá a difícil missão de reverter o quadro contra o Belo, que é o atual vice-líder do torneio.

A ausência de triunfos nos últimos duelos colocou o Floresta em situação de pressão na Série C, já que o clube da Vila Manoel Sátiro figura entre os quatro últimos colocados. Por outro lado, a diferença de pontos para os clubes acima na tabela é mínima, ou seja, uma simples vitória, aliada a outros resultados, pode ocasionar em um ganho considerável de posições para o Lobo.

A realidade do Botafogo-PB é diferente. Com três vitórias e dois empates, o clube paraibano soma 11 pontos e está invicto na competição. Diante do bom início, o objetivo do clube é de se manter no topo da tabela e, consequentemente, tomar para si a primeira colocação, ocupada pelo São Bernardo.

Será a quinta vez que Floresta e Botafogo-PB se enfrentam na história. O retrospecto de duelo entre os clubes é equilibrado, com duas vitórias paraibanas, um triunfo cearense e um empate. O primeiro encontro aconteceu na Copa do Brasil de 2018, quando o Belo venceu o Verdão por 2 a 0. Os três jogos restantes foram válidos pela Série C de 2021 (duas vezes) e de 2022 (uma vez). O único resultado positivo do Lobo aconteceu na edição de 2021, por 2 a 1, fora de casa.

Sem desfalques, o técnico Gerson Gusmão relacionou 20 atletas para a partida diante do Botafogo-PB. A preparação na capital cearense foi finalizada na última sexta-feira, 2, pela manhã, data em que o elenco e comissão do Verdão embarcaram com destino a João Pessoa. Ontem, véspera do duelo, o comandante fez um treino de apronto.