Jardel visita Al-Nassr, encontra Cristiano Ronaldo e entrega camisa do Ferroviário

O ex-jogador Mário Jardel, recém-empossado embaixador do Ferroviário, se encontrou com o astro português Cristiano Ronaldo em Riad, na Arábia Saudita, e entregou uma camisa 7 personalizada do clube coral ao atacante ex-Real Madrid e atualmente no Al-Nassr Fotball Club.

O encontro entre os dois ocorreu na sede do Al-Nassr. Eles jogaram juntos no Sporting no começo dos anos 2000, quando Jardel tinha carreira consolidada no futebol europeu e Cristiano Ronaldo iniciava no profissional.

De acordo com o Ferroviário, Jardel participa de uma extensa viagem internacional, a convite, para a final da Champions League, que será realizada no próximo dia 10 de junho, em Istambul, na Turquia.

Até lá, o representante coral tem aproveitado para participar de agendas para apresentar projetos do Ferrão e fortalecer o nome do clube coral junto a grandes figuras do futebol europeu.