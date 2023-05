Ferroviário vence Tocantinópolis no PV e segue 100% na Série D

O Ferroviário venceu mais uma partida no Campeonato Brasileiro Série D. Na tarde deste domingo, 21, o Tubarão da Barra bateu o Tocantinópolis por 1 a 0, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), pela 3ª rodada do Grupo A2 da Série D da competição nacional. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Abner, aos 19 minutos da segunda etapa.

Com o resultado positivo, a equipe do técnico Paulinho Kobayashi mantém a invencibilidade na quarta divisão. Em três partidas disputadas até o momento, o Ferrão soma três vitórias e ocupa a liderança do seu grupo. Além disso, assinalou quatro gols e não sofreu nenhum.



Na partida, o Ferroviário não pôde contar com o grande destaque do time, o centroavante Ciel. Com isso, entrou em campo com um trio de ataque formado por Deizinho, Gabryel Martins e Abner. Nos minutos iniciais, a equipe tomou as rédeas do jogo em busca do seu primeiro gol. Porém, o Tocantinópolis conseguiu equilibrar e se tornou mais perigoso. O time visitante, inclusive, chegou perto de abrir o placar com Andrezinho, que obrigou o goleiro Douglas Dias a realizar boa defesa.

Após um primeiro tempo sem gols, a segunda etapa começou com o time tocantinense pressionando, mas logo o Tubarão controlou a partida. Confortável, o time coral enfim balançou as redes aos 19 minutos, com Abner. Depois do tento, o Ferrão até sofreu uma pressão da equipe alviverde, mas conseguiu assegurar mais uma vitória na Série D.

Enquanto o Ferroviário garantia mais três pontos, o Atlético-CE conquistou seu primeiro triunfo no certame. No Estádio Domingão, em Horizonte (CE), a Águia bateu o Caucaia por 3 a 1 com gols de Davi Torres, Digão e Diego. O gol da Raposa foi marcado por Wilkson. Com o resultado, o Atlético chega aos cinco pontos, enquanto o time da Região Metropolitana estacionou na parte de baixo da tabela, com dois pontos somados.

Na quarta rodada, Ferroviário e Caucaia duelam no Estádio Presidente Vargas, no próximo domingo, 28, às 17 horas. O Atlético, por sua vez, visita o Tocantinópolis.