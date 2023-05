Floresta estreia na Série C com empate sem gols diante do São José fora de casa

Único representante cearense na Série C do Campeonato Brasileiro, o Floresta estreou com empate sem gols contra o São José, no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre (RS), e somou seu primeiro ponto na competição. Na próxima rodada, o Verdão retorna para Fortaleza para encarar o Volta Redonda, no sábado, às 16h30min, Presidente Vargas.

Mesmo na outra ponta do país, o Floresta não se intimidou com o frio e atuou com personalidade contra o São José. Bem organizado em campo e com uma estratégia de explorar jogadas em profundidade pelas pontas, o time cearense conseguiu neutralizar bem as ideias do “Zequinha” e se manteve confortável durante o primeiro tempo, sem sofrer nenhum grande perigo na defesa. O Verdão, inclusive, foi quem criou as melhores chances para abrir o placar.

No segundo tempo, o São José retornou com uma postura diferente. Mais intenso, o clube gaúcho tomou conta das ações e empurrou o Floresta para trás, criando assim uma sucessão de boas oportunidades para balançar as redes em um curto período de tempo. Apesar do cenário adverso, o Verdão conseguiu suportar a pressão inicial e, naturalmente, diminuir o ímpeto dos donos da casa.

Ofensivamente, porém, o desempenho do Floresta na etapa final caiu bastante. Sem a mesma efetividade nas articulações que havia apresentado nos primeiros 45 minutos do confronto, o Verdão pecou pelo excesso de erros de passes e isso acabou gerando muitas dificuldades para a equipe se aproximar com eficiência — e qualidade — do gol adversário.



