Gramado da Arena Romeirão recebe intervenções para melhorias

Os trabalhos no gramado do Romeirão foram iniciados nesta manhã com o corte e segue com corte de lâmina red e baixa. A programação conta também com os serviços de top dressing (técnica para melhorar o nivelamento do gramado), adubação mineral e descanso

A Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, iniciou trabalhos intensos no gramado, nessa quarta-feira, 19. Dezenove dias é o tempo de duração estimado da obra. As ações de melhoria no gramado do estádio ocorrem durante um intervalo de jogos na arena.

Os trabalhos no gramado do Romeirão foram iniciados nesta manhã com o corte e segue com corte de lâmina red e baixa. A programação conta também com os serviços de top dressing (técnica para melhorar o nivelamento do gramado), adubação mineral e descanso.

Em 2023, a Arena Romeirão recebeu jogos da Série A e Série B do Campeonato Cearense. A próxima competição que será realizada no estádio é a Taça Fares Lopes, prevista para começar no dia 28 de junho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Reforma e Amplificação

A Arena Romeirão foi inaugurada em março de 2022. O Estádio Mauro Sampaio passou por uma reforma e amplificação. A estrutura tem capacidade para 17 mil pessoas e foi totalmente modernizada.

Com o intuito de estimular o esporte na Região do Cariri, a Arena conta com todas as exigências da CBF. A estrutura pode receber fases iniciais de competições internacionais como Copa Sul-Americana e Copa Libertadores.



Por Giovana Feitosa/Especial para O POVO

Tags