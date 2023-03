Iguatu visita Santos em jogo histórico pela Copa do Brasil

O Iguatu disputará uma partida emblemática nesta quarta-feira, 8. Na Vila Belmiro, o Azulão enfrenta o Santos em jogo da segunda fase da Copa do Brasil 2023. O clube do interior cearense chega para o confronto com foco em fazer história diante do Peixe.



Em sua primeira participação no torneio nacional, o time comandado por Washington Luiz chega a sua segunda fase após eliminar o América-RN na última quinta-feira, 2. A classificação veio depois de bater o clube potiguar por 1 a 0 no Estádio Morenão, com gol de Talisson.

Com a classificação, o Azulão foi premiado com uma grande quantia financeira. A ida para a segunda fase da competição nacional rendeu mais R$ 900 mil aos cofres do clube, que já havia faturado R$ 750 mil pela participação na Copa do Brasil.

Agora, enfrenta uma das camisas mais pesadas do futebol brasileiro dentro da tradicional Vila Belmiro, localizada na Baixada Santista. Para o jogo, o Iguatu terá força máxima. Em campo, conta com a boa fase de jogadores como os atacantes Luís Soares e Caxito e o volante Dedeco para avançar. A dupla de ataque, inclusive, marcou oito dos quatorze gols do time na atual temporada.



Embalado por boa campanha no Campeonato Cearense, onde é semifinalista, e classificação na Copa do Brasil, o escrete cearense trabalha com dois resultados: a vitória e o empate, que leva o jogo para a disputa por pênaltis.



Ciente da vontade do elenco em fazer história, a torcida apoiou o time antes de embarcar para São Paulo. Na terça, 7, um aglomerado de torcedores do clube se reuniu para dar força aos jogadores e não pouparam na festa: bandeiras, fogos e cânticos.



O Santos, por sua vez, chega pressionado para o confronto após eliminação na fase de grupos do Campeonato Paulista. No torneio estadual, a equipe ficou na terceira posição do Grupo A com 14 pontos somados. Em 12 jogos, o Peixe venceu apenas três, empatou cinco e foi derrotado em quatro.



Já na Copa do Brasil, o resultado da primeira fase não decepcionou tanto os torcedores santistas. No Distrito Federal, o time visitou o Ceilândia e venceu o confronto por 1 a 0.



Para o jogo contra o Iguatu, o técnico Odair Hellmann não terá Alex Nascimento, Joaquim, Mendoza, Sandry e Soteldo à disposição. Todos estão sob os cuidados do departamento médico.



Santos x Iguatu



Santos

4-3-3: João Paulo; João Lucas, Messias, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Lucas Barbosa, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Técnico: Odair Hellmann.



Iguatu

4-3-3: Marcelo; João Antônio, Regineldo, Max Oliveira, Guidio; Talisson, Dedeco e Pedrinho; Caxito, Thiaguinho e Luís Soares. Técnico: Washington Luiz.

Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos/SP

Data: 9/3/2023

Horário: 21h30min

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA) e Tiago Gomes da Silva



