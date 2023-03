Richard e Fernando Miguel, goleiros que podem mudar o rumo do Clássico-Rei

Protagonistas do sistema defensivo de Ceará e Fortaleza, os dois goleiros estarão frente a frente no domingo para o segundo Clássico-Rei do ano

De um lado, Richard, do outro, Fernando Miguel, dois goleiros que, além da competência dentro de campo, com atuações seguras e impactantes, também desempenham importante papel de liderança interna, sendo peças fundamentais para o sucesso de Ceará e Fortaleza na atual temporada. Neste domingo, 5, os dois estarão frente a frente no Clássico-Rei, confronto que costuma ser decidido nos detalhes — e este detalhe pode estar debaixo das traves.

o resiliente Richard

Após anos figurando entre titular e banco de reservas, o resiliente Richard finalmente se firmou como o camisa 1 do Ceará em 2023. O goleiro, um dos poucos remanescentes do elenco rebaixado à Série B no último ano, tornou-se uma referência não apenas dentro de campo, mas como figura no vestiário. Desde 2019 em Porangabuçu, o arqueiro é identificado com o Vovô e não esconde o carinho que tem pelo clube.

Importante pilar desta fase de reformulação do Alvinegro, o arqueiro vive um ótimo momento técnico e tem correspondido às expectativas da torcida com desempenhos que fazem a diferença à favor da equipe de Gustavo Morínigo. No primeiro Clássico-Rei do ano, por exemplo, o goleiro fez defesas incríveis, uma delas em um chute de Thiago Galhardo da pequena área, atuação que garantiu a vitória do Vovô na ocasião.

Ao todo, em oito jogos que atuou como titular, quatro na Copa do Nordeste, três no Campeonato Cearense e uma pela Copa do Brasil, o goleiro sofreu oito gols, o que representa média de um tento por confronto. Segundo dados do Footstats, inclusive, Richard é o quarto arqueiro com mais defesas difíceis do Nordestão deste ano, com quatro, seis a menos que Douglas, do Ferroviário — que costuma ser mais exigido nos jogos.

A fênix Fernando Miguel

Do início ruim, marcado por falha em clássico, lesão e banco, para um protagonismo absoluto no segundo semestre de 2022, Fernando Miguel ressurgiu como uma “fênix” no Tricolor do Pici e, desde então, passou a ser peça de confiança de Juan Pablo Vojvoda. O nível alcançado pelo goleiro, potencializado pelas ótimas atuações no ano anterior, sobretudo na campanha de reabilitação do Leão na Série A, onde o goleiro acumulou vários jogos sem ser vazado, foi mantido em 2023.

Mesmo com João Ricardo em sua sombra, Fernando Miguel não tem dado brecha ao concorrente de posição, a não ser quando Vojvoda opta por poupá-lo. Nos jogos mais importantes do ano, como no primeiro duelo da fase preliminar da Libertadores, o veterano goleiro não decepcionou e garantiu as redes tricolores intactas — foi o caso do jogo contra o Maldonado, onde o Leão avançou com 4 a 0 no placar agregado.

Em 10 embates nesta temporada, duas pela Libertadores, quatro pela Copa do Nordeste e quatro pelo Cearense, Fernando Miguel sofreu somente seis gols, média inferior a um tento por partida, número bem relevante. De acordo com o Footstats, o goleiro tricolor é sétimo com o maior número de defesas, com 13, mas com dois jogos a menos em relação ao líder do ranking.