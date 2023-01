Buscando aumentar feito histórico, Floresta encara o Palmeiras nas quartas da Copinha

As equipes se enfrentam na quarta-feira, 18, às 21h45min, na cidade de Santo André. O vencedor do confronto garante vaga na semifinal e terá como adversário Sport ou Goiás

Protagonista de uma campanha histórica na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Floresta terá um difícil desafio pela frente nas quartas de final: o poderoso Palmeiras. O duelo entre os Alviverdes, que ocorre nesta quarta-feira, 18, às 21h45min, coloca frente à frente duas equipes que, com méritos, conquistaram um lugar entre os oito melhores times da competição.

O Lobo da Vila Manoel Sátiro chega para o confronto empolgado após classificação emocionantes nas oitavas de final. Diante do Athletico-PR, o Floresta segurou o empate no tempo regulamentar e garantiu a vaga nas disputas por pênaltis. O goleiro Wilderk foi o grande destaque da equipe cearense, sendo responsável por defesas importantes ao longo da partida — incluindo duas penalidades, uma com a bola rolando e outra nas alternadas.

O feito do Floresta significou um feito marcante não só para o clube, mas também para o cenário cearense de futebol. Anteriormente, apenas o Fortaleza, em 2008, havia conseguido avançar até as quartas de final da competição de base. Caso supere o Palmeiras, o Verdão nordestino alcançará uma façanha inédita para o estado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Adversário do Floresta, o Palmeiras fez, até o momento, uma campanha impecável na Copinha. Na fase de grupos, venceu todos os três jogos e se classificou como líder da chave. Nos duelos eliminatórios, três goleadas: 6 a 0 no Sampaio Corrêa-MA, 4 a 0 na Juazeirense-BA e um novo 4 a 0 no Mirassol-SP.

O vencedor do embate entre Floresta e Palmeiras irá enfrentar Sport ou Goiás. A partida acontece nesta quarta-feira, 18, às 21h45min, na cidade de Santo André.