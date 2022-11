Foiani deixa Ferroviário antes de começar trabalho e diretoria contrata Kobayashi

Com o início dos trabalhos de pré-temporada marcado para segunda-feira, 21, a diretoria do Tubarão teve que buscar um novo nome no mercado com urgência

Sem sequer começar o trabalho na Barra do Ceará, o técnico Paulo Foiani deixou o comando técnico do Ferroviário. A diretoria coral agiu rápido e contratou Paulinho Kobayashi para o lugar dele.

Foiani avisou aos dirigentes corais, nesta sexta-feira, 18, que estava deixando a equipe por uma proposta irrecusável do futebol Tailandês. O departamento jurídico do clube trata da rescisão de contrato com o agora ex-treinador do Ferroviário.

Com o início dos trabalhos de pré-temporada marcado para segunda-feira, 21, a diretoria do Tubarão teve que buscar um novo nome no mercado com urgência e optou por Kobayashi, devido a “boa impressão deixada em sua primeira e rápida passagem este ano”.

O novo comandante coral passou pelo clube entre fevereiro e março de 2022, tendo comandado o Ferroviário em seis jogos, sem conquistar nenhuma vitória. Foi com Kobayashi também que o Tubarão caiu na primeira fase da Copa do Brasil de 2022, diante do Nova Venécia, do Espírito Santo.

Com o treinador, retorna também o auxiliar Marcelo Copertino. A nova comissão técnica vai ter 45 dias para montar o novo Ferroviário, que tem o primeiro compromisso marcada para 5 de janeiro, na fase preliminar da Copa do Nordeste, contra o Asa-AL. Se avançar, enfrenta o vencedor de Confiança-SE x Sousa-PB, no dia 8, brigando por uma vaga na fase de grupos do Nordestão.



