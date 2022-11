CBF divulga data do sorteio dos grupos da Copa do Nordeste 2023

A Diretoria de Competições da CBF informou a data da definição dos grupos da primeira fase da Copa do Nordeste. O sorteio será realizado na próxima segunda-feira, 21, às 15h30, no auditório da sede da entidade, com transmissão ao vivo no canal no Youtube da CBF.

Para a fase de grupos, Ceará e Fortaleza já estão confirmados como os representantes do Estado. Além deles, já estão garantidos: ABC (RN), Atlético de Alagoinhas (BA), Bahia (BA), Campinense (PB), CRB (AL), Fluminense (PI), Náutico (PE), Sampaio Corrêa (MA), Sergipe (SE) e Sport (PE).

Ferroviário e Caucaia disputam a fase preliminar da competição. O Tubarão irá enfrentar o ASA-AL, enquanto a Raposa joga diante do Santa Cruz-PE. Inicialmente, cada time faz um único jogo, que será realizado no dia 5 de janeiro, quando se classificam oito equipes. Os oito classificados voltam a disputar mais uma partida para definir os quatro classificados no dia 8 de janeiro.

A Copa do Nordeste 2023 terá um aumento na premiação em relação à última temporada, conforme Mauro Carmélio Neto, diretor da Liga do Nordeste, em entrevista ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, em outubro.

Integrantes do pote 1, Ceará, Fortaleza, Bahia e Sport receberão a maior quantia pela participação na fase de grupos: R$ 3,2 milhões. O valor é aproximadamente 67% maior do que em 2022, quando a dupla cearense recebeu R$ 1,9 milhão na mesma fase, cada um. Os times do pote 2 e pote 3 receberão R$ 2,4 milhões e R$ 1,9 milhão, respectivamente. As equipes do pote 4 serão beneficiadas pelo valor milionário pela primeira vez, recebendo R$ 1,2 milhão. Os valores, porém, deverão ter um acréscimo, que ainda será divulgado.

O Fortaleza foi o campeão da Copa do Nordeste 2022 de forma invicta. O Tricolor do Pici derrotou o Sport por 1 a 0 com gol do atacante Yago Pikachu, no segundo e decisivo jogo na Arena Castelão.

