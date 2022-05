Ferroviário sofre gol nos acréscimos e perde para o Confiança na Série C

Com o revés por 1 a 0, o Tubarão da Barra segue com nove pontos conquistados em seis rodadas, figurando na 9ª colocação, posição fora da zona de classificação para a fase seguinte da Terceirona

Com gol aos 47 minutos do segundo tempo, o Ferroviário foi derrotado pelo Confiança por 1 a 0 na noite desta terça-feira, 17, no Estádio Batistão, em Aracaju (SE), pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tubarão da Barra tem a sequência de três vitórias consecutivas encerradas.

O Coral volta a campo pela Terceirona no sábado, 21, às 15 horas, contra o Botafogo-SP, em duelo que marcará a reestreia do Estádio Presidente Vargas. A equipe comandada pelo treinador Roberto Fonseca ocupa a 9ª colocação da tabela de classificação, com nove pontos conquistados.

O jogo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O primeiro tempo entre Ferroviário e Confiança foi movimentado, com recortes de superioridade para ambos, mas de pouca eficiência, já que nenhum dos times conseguiu transformar as boas chances criadas em bola na rede.

Mandante do confronto, o clube sergipano dominou as ações ao longo dos 20 minutos iniciais, momento em que pressionou e levou certo perigo ao gol defendido por Jonathan, principalmente nos lances protagonizados por Matheuzinho, Baggio e Raphael, aos 5, 16 e 17 minutos, respectivamente.

A partir dos 25 minutos, o Tubarão da Barra encaixou a marcação, neutralizou os avanços do Dragão e passou a equilibrar o jogo, tornando-se mais atuante no campo de ataque. As duas melhores oportunidades do Coral aconteceram de forma sequencial e por pouco o escrete vermelho-branco-e-preto não foi para o vestiário com a vantagem no placar.

A primeira ocorreu aos 36, quando Edson Cariús tocou para Wagninho pelo meio, que de primeira lançou para Dudu. O atacante, em ótimas condições, exitou na finalização e, quando decidiu chutar, não concluiu com capricho. Na jogada seguinte, Dudu — novamente ele — partiu em velocidade e se livrou da marcação do adversário, mas o arremate foi para fora.

Na volta do intervalo, o Ferrão manteve o ritmo que emplacou no final da primeira etapa e seguiu com um desempenho superior em relação ao Confiança. Organizado, a equipe comandada pelo treinador Roberto Fonseca quase abriu o placar aos 8 e aos 16 minutos, com Edson Cariús, mas em ambas o goleiro Paulo Gianezini salvou.

Diante de um Confiança pouco inspirado ofensivamente, o Ferroviário conseguiu controlar com tranquilidade as ações da partida, sofrendo poucos perigos no campo de defesa. Quando o embate caminhava para o 0 a 0 sem grandes emoções, Tatavitto mudou o rumo do jogo. Já aos 47 minutos, o volante encontrou um espaço na intermediária e arriscou o chute, sem chances de defesa, garantindo a primeira vitória da equipe na competição.