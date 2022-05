Em meio à indefinições, Ceará e Fortaleza vivem expectativa por início do Brasileirão Feminino A2

O calendário de competições do futebol feminino da CBF datava o início do Brasileirão Feminino A2 para o dia 21 de maio. Uma semana antes da data citada, entretanto, Ceará e Fortaleza ainda não sabem quando ou contra quem irão jogar, já que a entidade responsável pelo certame ainda não divulgou as tabelas básicas ou detalhadas do certame.



Apesar da indefinição, tanto o técnico do Ceará, Erivelton Viana, quanto a treinadora do Fortaleza, Débora Ventura, se mostraram na expectativa pelo início das disputas e falaram sobre como os clubes estão vivendo suas preparações.

"Gera uma certa ansiedade saber quem vai enfrentar quem. A gente iniciou o trabalho em fevereiro e nessa reta final a gente só tá fazendo ajustes. Graças a Deus a gente teve tempo para implantar para as atletas o que tínhamos em mente já que houve mudanças de atletas, nosso esquema de jogo também foi alterado”, pontuou Erivelton, treinador das Alvinegras.

Débora, comandante das Leoas, complementou que o grupo tricolor tem trabalhado aspectos além do físico enquanto o certame não começa. “Não vemos a hora de saber como será o campeonato este ano, datas e formato. Estamos nos preparando e trabalhando diariamente os aspectos táticos, técnicos e mentais. A equipe tá cada vez mais coesa, focada e cada dia mais preparada”, disse a técnica.

Indefinição também no Brasileirão Feminino A3

A Associação Menina Olímpica irá representar o futebol feminino cearense na Série A3 do Brasileirão. Até o momento, entretanto, a equipe segue sem informações sobre a competição, que também era datada para ser iniciada no dia 21 de maio. Até a publicação dessa notícia, o clube, assim como Ceará e Fortaleza na A2, não sabe qual time irá enfrentar na terceira divisão e nem quando os jogos irão de fato acontecer.

Posição da CBF

O Esportes O POVO procurou a CBF via assessoria para saber se os torneios seguirão com data de início para o dia 21 de maio ou se haverá mudança nas competições. Até o fechamento desta matéria nenhuma informação classificada como oficial foi repassada pela entidade.

