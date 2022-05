Ceará e Fortaleza ficam no top-3 do pay-per-view do Nordestão 2022; veja ranking e valores

Dupla cearense fica atrás do Bahia em número de assinantes cadastrados na plataforma de streaming do torneio regional. Juntos, Vovô e Leão faturam cerca de R$ 1,6 milhão

Em momento positivo, com os únicos representantes da região na Série A do Campeonato Brasileiro e em competições continentais, o futebol cearense foi destaque outra vez no número de assinantes do NordesteFC, plataforma de streaming que transmite a Copa do Nordeste e o Campeonato Cearense. Ceará e Fortaleza integraram o top-3 do ranking de 2022 e, juntos, faturaram mais de R$ 1,5 milhão, apurou o Esportes O POVO.

A receita digital bruta total arrecadada pela Liga do Nordeste nesta temporada foi de R$ 9,7 milhões. O montante é composto por assinaturas do NordesteFC e de operadoras de banda larga, patrocínios digitais e sublicenciamento para sites de apostas. O valor repassado para os 16 clubes, rateado de acordo com o número de torcedores inscritos, foi de R$ 4.039.622.

Para fazer a distribuição, a Liga leva em consideração as assinaturas do período da primeira fase da competição (janeiro, fevereiro e março), em que ainda estão todos as equipes. Ao realizar a assinatura da plataforma, o cliente escolhe um time do coração. Ao todo, foram 209.054 cadastros no streaming da Lampions League nos três primeiros meses do ano.

O Bahia liderou o ranking, com 27,04% do número total (58.224 torcedores), o que rendeu receita de R$ 1,9 milhão ao Esquadrão. Na sequência aparece o Ceará, com 23,42% das assinaturas (48.124). O Alvinegro faturou R$ 946 mil. O terceiro colocado foi o Fortaleza, que teve 18,59% dos assinantes (38.289), embolsando R$ 750 mil. O Leão do Pici foi o campeão do Nordestão, batendo o Sport-PE na decisão.

Somada, portanto, a dupla de rivais ganhou cerca de R$ 1,6 milhão. Outro representante cearense no edição deste ano do torneio regional, o Floresta somou 92 assinantes (0,04%), o que gerou R$ 1,6 mil aos cofres da agremiação da Vila Manoel Sátiro.

Valores recebidos pelos clubes cearenses pelo PPV:

Ceará: R$ 946 mil



Fortaleza: 750 mil



Floresta: R$ 1,6 mil

Ranking de assinantes da Copa do Nordeste 2022:

Bahia: 58.224 torcedores

Ceará: 48.124 torcedores

Fortaleza: 38.289 torcedores

Sport-PE: 22.452 torcedores

Náutico-PE: 12.127 torcedores

CSA-AL: 10.287 torcedores

Campinense-PB: 5.587 torcedores

CRB-AL: 5.482 torcedores

Botafogo-PB: 3.265 torcedores

Sampaio Corrêa-MA: 2.783 torcedores

Sousa-PB: 686 torcedores

Altos-PI: 685 torcedores

Sergipe: 641 torcedores

Atlético de Alagoinhas-BA: 286 torcedores

Floresta: 92 torcedores

Globo-RN: 44 torcedores

