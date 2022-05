Icasa vence e assume vice-liderança de Grupo 3 na Série D

Verdão do Cariri superou o São Paulo Crystal por 1 a 0 na noite deste domingo, 8, no Estádio Romeirão

O Icasa venceu mais uma no Campeonato Brasileiro Série D. Na noite deste domingo, 8, o Verdão do Cariri superou o São Paulo Crystal e assumiu a vice-liderança do Grupo 3, com nove pontos. A partida aconteceu no Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte, pela quarta rodada do torneio.

Leandro Cearense foi o responsável pelo único gol do jogo, ainda no primeiro tempo. Aos 35 minutos, o atacante aproveitou cruzamento de Roni para mandar a bola para o fundo das redes do time adversário.

Em desvantagem, a equipe da Paraíba tentou e quase consegue arrancar o empate com Tomás, na etapa complementar, mas os donos da casa conseguiram segurar o placar. Com o resultado, o Icasa saltou duas posições e assumiu a segunda posição do Grupo 3, com nove pontos, apenas um a menos do líder Retrô.

O Verdão do Cariri terá uma semana para se preparar para tentar sua terceira vitória consecutiva na competição. No domingo, 15, receberá o Sousa-PB, pela 5ª rodada da quarta divisão.



