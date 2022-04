Floresta faz duelo nordestino contra o Confiança na estreia da Série C

Após disputa da Copa do Nordeste, Verdão da Vila se reforçou para a Terceirona e abre trajetória diante do Dragão, em Pacajus

Um dos três representantes do futebol cearense na Série C 2022, o Floresta estreia na competição diante do Confiança-SE, neste domingo, 10, a partir das 16 horas, no estádio Ronaldão, em Pacajus. Após disputar a Copa do Nordeste pela primeira vez, o Verdão agora volta as atenções para o Campeonato Brasileiro.

No torneio regional, o Lobo da Vila ficou na lanterna do Grupo B, com sete pontos. Foram duas vitórias, um empate e cinco derrotas em cinco partidas. O Nordestão teve relevância financeira para o clube — embolsou cota de R$ 640 mil — e também serviu como laboratório em termos de elenco para o técnico Ricardo Drubscky.

Para se reforçar para a Terceirona, o Floresta já contratou os atacantes Klenisson e Wesley Sousa, o zagueiro Perema, o lateral-esquerdo Carlinhos e o meia Renan Mota. Algumas das caras novas já podem aparecer entre os titulares contra o Dragão.

O Confiança, por sua vez, vive momento de crise. Rebaixado na Série B do Brasileiro do ano passado, o clube sergipano ficou fora da final do Estadual pelo segundo ano consecutivo — desta vez eliminado pelo Falcon-SE na semifinal — e viu o presidente Hyago França renunciar. O técnico Luizinho Lopes chegou a entregar o cargo, mas foi mantido no comando da equipe.

