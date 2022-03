Ceará e Fortaleza apresentam novo patrocinador, com vínculo de três anos

Empresa de apostas fechou parceria com Vovô e Leão, que serão os primeiros times do Brasil a expor a marca

Ceará e Fortaleza anunciaram o site de apostas Betcris como novo patrocinador conjunto, nesta terça-feira, 8. Em evento realizado no Castelão, os clubes anunciaram que a parceria com a empresa é válida por três anos. A nova marca será exposta nas mangas das camisas de alvinegros e tricolores, além dos demais espaços de divulgação que os clubes possuem.

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, destacou a maturidade do trabalho dos departamentos comerciais das duas maiores equipes do futebol cearense, que já tem uma quantidade grande de patrocinadores conjuntos. "Nós temos de sete a oito patrocínios em comum e a Betcris veio em ótimo momento. A gente está muito feliz, pelo tempo de contrato, a longevidade, mas acreditamos que possa durar mais tempo. isso cria identificação do torcedor, com a marca, cria vínculo afetivo e comercial também”, disse.

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, destacou o fato da empresa de apostas ser líder na América Latina e vê como importante a chegada dela ao clube em um momento de participação em competições internacionais.. “Esse é um ótimo momento para a parceria, pois nos preparamos para uma Copa Sul-Americana, nos tornamos colaboradores mútuos visando o desenvolvimento tanto da marca Betcris na América Latina, quanto do futebol nordestino e brasileiro como um todo", afirmou.

A Betcris denominou Ceará e Fortaleza como “os reis do Nordeste” no material de divulgação do patrocínio — os dois clubes são os únicos representantes da região na Série A do Campeonato Brasileiro — e vai levar cinco torcedores de cada um para as estreias na Libertadores e Copa Sul-Americana.

O country manager da empresa no Brasil, Angelo Alberoni, disse que “nada mais natural do que patrocinar dois gigantes do futebol brasileiro. Com os patrocínios em nosso DNA, escolhemos estar no Ceará e no Fortaleza pela grandeza dos clubes e a força que representam para o Nordeste. Será o primeiro patrocínio da marca no Brasil e, em conjunto com os dois times mais fortes do Nordeste”, explicou.

O valor do investimento é mantido sob sigilo. A Betcris é uma casa de apostas bastante tradicional, fundada durante a década de 1980, na Costa Rica. Foi batizada em homenagem ao seu país de origem: “cris” é uma abreviação para Costa Rica International Sports.

