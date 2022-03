Ferroviário estreia na Copa do Brasil diante do Nova Venécia-ES

Após duas semanas sem jogos, o Ferroviário volta a campo nesta quinta-feira, 3, quando enfrenta o Nova Venécia-ES, às 15h30min, no estádio Zenor Pedrosa Rocha, no interior do Espírito Santo. Válido pela primeira fase da Copa do Brasil, o confronto entre as equipes será definido em jogo único, com o Tubarão da Barra jogando pelo empate para avançar no torneio. Além da vaga na próxima fase, a equipe classificada irá embolsar R$ 750 mil de premiação para seguir no certame nacional.

Com a partida diante do Crato, pelo Campeonato Cearense, cancelada, a equipe coral não entra em campo desde o dia 16 de feveireiro e teve 14 dias de preparação para o confronto decisivo. Para a partida diante do Leão do Norte, o técnico Paulinho Kobayashi deve ter todo o elenco à disposição. Além do grupo de jogadores que disputou a primeira fase do estadual, o treinador ganhou dois reforços para o duelo. São os meia-atacantes Elias e Renezinho, recém-contratados pelo time cearense.

Ainda sem vencer sob comando de Kobayashi, o Ferroviário tenta vencer a desconfiança pelo desempenho abaixo do esperado nos últimos jogos. O Tubarão da Barra está invicto na temporada, mas, apesar de classificado para as semifinais do estadual, o time coral não vence há cinco partidas. Em 13 partidas disputadas, foram apenas cinco vitórias e oito empates.

Do outro lado, o Nova Venécia também está invicto na temporada e é vice-líder do Campeonato Capixaba. Em cinco jogos disputados na competição, foram três vitórias e dois empates. Fundado há menos de um ano, o Leão do Norte já acumulou os títulos da Série B do Estadual e da Copa Espírito Santo, além de garantir participação na Série D do Brasileirão desta temporada.

Na segunda fase da Copa do Brasil, o classificado do duelo entre Nova Venécia e Ferroviário irá enfrentar o vencedor do confronto entre União Rondonopólis-MT e Atlético-GO.

Nova Venécia x Ferroviário - Ficha técnica

Nova Venécia:

4-4-2: Harrison; Jairo, Max, Tavares e Ian Rodriguez; Liniker, Junior Ramos, Dodô e Carlos Victor; Patrick e Gabriel Beck. Técnico: Cássio Barros.

Ferroviário:

4-4-2: Jonathan; Madson, André Baumer, Vitão e Roni; Brenno, Robson Alemão, Valderrama e Mauri; Gabriel Silva e Edson Cariús. Técnico: Paulinho Kobayashi.



Data: 3/3/2022

Horário: 15h30min

Local: Estádio Zenor Pedrosa Rocha, em Nova Venécia (ES)

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo-RJ

Assistentes: Luiz Claudio Regazone-RJ e Thiago Rosa de Oliveira-RJ

Transmissão: Canal oficial do Nova Venécia no YouTube e Rádio O Povo CBN

