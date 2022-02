Saiba o que ainda está em jogo na primeira fase do Campeonato Cearense

A 12ª rodada do Campeonato Cearense 2022 trouxe várias definições, tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo da tabela. De um lado, o Caucaia garantiu a primeira colocação da fase, o que deu à Raposa vaga direta nas semifinais e uma vaga na Copa do Brasil 2021. Por outro lado, Atlético Cearense e Crato foram matematicamente rebaixados para a segunda divisão estadual.



Dessa forma, restando duas rodadas para o término da fase, o que ainda está em jogo são as três outras vagas para o mata-mata do Cearense, incluindo uma vaga direta para as semifinais, privilégio do segundo colocado. Cinco times ainda estão vivos nessa disputa.



O atual segundo colocado é o Ferroviário, com 22 pontos, já garantido no mata-mata. O Tubarão pode garantir a vaga para as semifinais já na próxima rodada. Basta vencer o terceiro colocado Pacajus, jogo realizado na quarta-feira, 16, no estádio Elzir Cabral.

O Pacajus, portanto, para continuar sonhando com as semis, vai precisar vencer o Ferrão — o que já garantiria vaga, pelo menos, nas quartas. O empate também deixariam vivas as esperanças do Cacique do Vale, mas, na última rodada o time precisaria vencer o Atlético e torcer para uma derrota do Ferroviário contra o lanterna Crato.

Além disso, o empate entre Ferroviário e Pacajus poderia fazer com que o Iguatu subisse para a terceira posição. O Azulão — que, neste momento, está garantindo, junto ao Pacajus, vaga nas quartas de final — ainda sonha com a vaga direta nas semifinais. Para isso, não só precisar vencer seus jogos contra Caucaia e Icasa, como terá de torcer para que o Ferroviário some, no máximo, um ponto e que o Pacajus perca na última rodada.



Maracanã e Icasa, por sua vez, não têm chances de garantir vaga direta nas semifinais, mas ainda estão na briga pelas vagas nas quartas. Os dois times têm confronto direto na próxima quarta-feira, 16, no estádio Inaldão. Quem perder, dá adeus à competição. Ambos os times ainda precisam secar Iguatu e Pacajus.



O terceiro colocado da primeira fase enfrenta o Fortaleza nas quartas de final, enquanto o quarto encara o Ceará. Sai do confronto entre Ceará e o quarto colocado o adversário do Caucaia nas semifinais, enquanto o segundo colocado enfrenta o vencedor do duelo entre Fortaleza e o terceiro colocado. O mata-mata ocorre em jogos de ida e volta.



Próximas rodadas

Quarta-feira, 16

Ferroviário x Pacajus — 15 horas — Estádio Elzir Cabral

Atlético Cearense x Crato — 15 horas — Estádio Domingão

Icasa x Maracanã — 15 horas — Inaldão

Caucaia x Iguatu — 15 horas — Estádio João Ronaldo

Sábado, 19

Pacajus x Atlético Cearense

Crato x Ferroviário

Maracanã x Caucaia

Iguatu x Icasa