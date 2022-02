Floresta vence Campinense por 4 a 3 e conquista primeira vitória na Copa do Nordeste

O Floresta conquistou a primeira vitória na Copa do Nordeste em jogo movimentado. A equipe cearense ganhou por 4 a 3 do Campinense-PB neste domingo, 13, no estádio Domingão, em Horizonte pela 4ª rodada da Lampions League. O Verdão da Vila ocupa a sétima colocação do Grupo B com quatro pontos em quatro partidas disputadas.

Os gols do Verdão da Vila foram marcados por Fábio Alves, Jô Almeida, Rendel Andrade e Flávio Torres. O Campinense foi às redes com Dione e Olávio, duas vezes. O Rubro-Negro paraibano ainda não venceu no Nordestão e é o sexto colocado do Grupo A com quatro pontos.

O próximo compromisso do Floresta é diante do Sergipe-SE pela 5ª rodada do Nordestão. As equipes se enfrentam na quinta-feira, 17, às 15 horas, no estádio Domingão, em Horizonte.

O jogo

Em partida com sete gols, o Floresta mostrou volume ofensivo ainda nos primeiros instantes do confronto. Logo aos três minutos de jogo, Rendel foi puxado dentro da área por Olávio e o árbitro marcou pênalti para o Floresta. Na cobrança, o lateral Fábio Alves chutou forte sem chances de defesa para o goleiro Mauro Iguatu.

Ainda aos 12 minutos da etapa inicial Jô Almeida ampliou o placar para o Lobo da Vila. O jogador subiu sozinho e anotou de cabeça após cobrança de falta de Fábio Alves. O goleiro adversário ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o tento.

Olávio descontou para o time visitante, aos 25 do primeiro tempo, de cabeça depois de cobrança de escanteio de Dione. O Floresta aproveitou falha na defesa do Campinense para anotar o terceiro. Flávio Torres chutou para a meta adversária após jogada individual de Thalisson e Rendel mandou a bola para as redes.

Aos 40 minutos, Olávio marcou outra vez para os paraibanos. Rafinha cruzou para a linha de fundo e o jogador chutou no canto do goleiro Marcão. No fim do primeiro tempo, em cobrança de falta, Flávio Torres ainda marcou o quarto gol do Floresta quando apareceu como elemento surpresa na defesa do Campinense.

Na etapa complementar, Dione descontou para os visitantes com um golaço em cobrança de falta sem nenhuma chance para o goleiro do Verdão. O Floresta mostrou consistência defensiva no segundo tempo da partida e assegurou o primeiro triunfo nesta edição da Lampions League.

