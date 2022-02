Floresta recebe o Campinense em busca da primeira vitória na Copa do Nordeste

Lanterna do Grupo B do certame regional, com apenas um ponto somado em três jogos, Lobo da vila enfrenta equipe paraibana neste domingo, 13, às 15 horas, no estádio Domingão, em Horizonte (CE)

Em busca da primeira vitória na Copa do Nordeste 2022, o Floresta volta a campo neste domingo, 13, às 16 horas, quando enfrenta o Campinense-PB. Válida pela quarta rodada da fase de grupos da competição regional, a partida será disputada no Estádio Domingão, em Horizonte (CE).

O confronto deste domingo será entre duas equipes que ainda não venceram no campeonato. Lanterna do Grupo B, o Lobo da Vila Manoel Sátiro acumula um empate e duas derrotas, com apenas um ponto somado em três jogos. Já a Raposa ocupa a sexta posição da Chave A, com dois pontos conquistados. Nas três partidas que disputou, a equipe paraibana empatou dois e sofreu um revés.

O Verdão encerra a preparação para o duelo na manhã deste sábado, 12, com a realização do treino de apronto, quando a equipe titular para o confronto será definida, sob o comando do técnico Ricardo Drubscky. Nesta sexta, o elenco do Floresta teve um trabalho tático, com foco em posicionamento e treinou situações de bola parada.

O único desfalque para o próximo jogo será o meia-atacante Matheus Bahia. O jogador sofreu um trauma no joelho esquerdo durante o jogo contra o CSA-AL e está em fase de transição.

A partida entre Floresta e Campinense terá presença de público no Domingão. Com valores únicos — R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia — os ingressos para o confronto serão comercializadas nas bilheterias do equipamento esportivo a partir deste sábado, 12. Para ter acesso ao estádio, será necessário o uso de máscara e apresentação do passaporte de vacinação.

