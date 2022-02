Tabela básica da Série C: veja as datas previstas dos jogos de Atlético-CE, Ferroviário e Floresta

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela básica da Série C do Campeonato Brasileiro. Com isso, Atlético-CE, Ferroviário e Floresta, representantes cearenses na competição, tiveram datas das partidas da primeira fase previstas.

A Série C está prevista para começar em 10 de abril e se estender até 1º de outubro. No novo formato, a competição será disputada em 27 datas. O trio cearense começa a entrar em campo em abril. Com o mando de campo, o Atlético-CE enfrenta o Campinense-PB nos dias 9, 10 ou 11 de abril (sábado, domingo ou segunda-feira). Nas mesmas datas, o Ferroviário joga contra Mirassol-SP (fora) e o Floresta encara o Sergipe-SE em seus domínios.

O novo formato da Série C colocará os 20 times participantes em grupo único na primeira fase, com todos se enfrentando em turno único. Os oito melhores colocados após 19 rodadas avançam para a segunda fase, que permanecerá sendo disputada com dois quadrangulares. Após seis jogos em cada um, o 1º e o 2º colocados dos dois grupos sobem para a Série B. Os líderes de cada chave farão a final em duas partidas. Ferroviário, Atlético-CE e Floresta foram contrários à esta fórmula.

A CBF reservou seis datas para a segunda fase: 20 ou 21, 27 ou 28 de agosto; 3 ou 4, 10 ou 11, 17 ou 18, 24 ou 25 de setembro. Os duelos da final do campeonato serão disputados com ida e volta. As datas previstas são 1º de outubro e 8 de outubro.

Confira datas previstas para os jogos dos times cearenses na primeira fase da Série C:

1ª rodada: 9,10 ou 11 de abril

Atlético CE x Campinense PB

Mirassol SP x Ferroviário

Floresta CE x Confiança SE

2ª rodada: 16, 17 ou 18 de abril

Paysandu-PA x Atlético-CE

Ferroviário x ABC-RN

Vitória-BA x Floresta

3ª rodada: 23, 24 ou 25 de abril

Atlético-CE x Ferroviário

Floresta/CE x Figueirense-SC

4ª rodada: 30 de abril, 1º de maio ou 2 de maio

Volta Redonda-RJ x Atlético

Ferroviário x Botafogo-PB

Botafogo-SP x Floresta

5ª rodada: 7, 8 ou 9 de maio

Atlético-CE x Figueirense-SC

Ferroviário x São José-RS

Ypiranga x Floresta/CE

6ª rodada: 14, 15 ou 16 de maio

Altos x Atlético-CE

Confiança x Ferroviário-CE

Floresta-CE x Manaus

7ª rodada: 21, 22, ou 23 de maio

Atlético-CE x ABC-RN

Ferroviário x Botafogo-SP

Aparecidense-GO x Floresta

8ª rodada: 28, 29 ou 30 de maio

São José-RS x Atlético-CE

Figueirense-SC x Ferroviário

Remo x Floresta

9ª rodada: 4, 5, 6 de junho

Floresta x Atlético-CE

Ferroviário x Paysandu-PA

10ª rodada: 11, 12 ou 13 de junho

Atlético/CE x Vitória-BA

Altos x Ferroviário-CE

São José-RS x Floresta-CE

11ª rodada: 18,19 ou 20 de junho

Botafogo-PB x Atlético-CE

Brasil-RS x Ferroviário

Floresta-CE x Volta Redonda-RJ

12ª rodada: 25, 26, 27 de junho

Atlético/CE x Ypiranga-RS

Ferroviário x Floresta

13ª rodada: 2, 3, 4 de julho

Mirassol x Atlético-CE

Manaus x Ferroviário

Floresta/CE x Altos-PI

14ª rodada: 9, 10, 11 de julho

Atlético-CE x Remo-PA

Ferroviário/CE x Aparecidense-GO

Botafogo x Floresta

15ª rodada: 16, 17, 18 de julho

Brasil-RS x Atlético-CE

Campinense x Ferroviário-CE

Floresta x Mirassol-SP

16ª rodada: 23, 24, 25 de julho

Atlético-CE x Manaus

Ferroviário-CE x Vitória-BA

ABC-RN x Floresta

17ª rodada: 30, 31 de julho ou 1º agosto

Aparecidense-GO x Atlético/CE

Remo-PA x Ferroviário

Floresta x Brasil-RS

18ª rodada: 6, 7, ou 8 de agosto

Atlético-CE x Botafogo-SP

Volta Redonda-RJ x Ferroviário

Floresta x Campinense-PB

19ª rodada: 13 ou 14 de agosto

Confiança-SE x Atlético-CE

Ferroviário x Ypiranga-RS

Paysandu-PA x Floresta



