Floresta é derrotado pelo CSA e segue sem vencer na Copa do Nordeste

O Floresta segue sem vencer na Copa do Nordeste. A equipe cearense sofreu a segunda derrota seguida na noite desta terça-feira, 8, quando perdeu por 2 a 0 para o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió-AL. O Verdão da Vila Manoel Sátiro tem apenas um ponto após três jogos disputado na Lampions League e é o penúltimo colocado do Grupo B.

Os gols da vitória do Azulão foram marcados por Marco Túlio, no primeiro tempo, e Lucas Marques, no segundo. Com o triunfo, os alagoanos chegaram a seis pontos e estão na segunda posição do Grupo A, atrás do Fortaleza, líder da chave com sete pontos.

O Verdão pouco fez para voltar de Maceió com pelo menos um ponto na bagagem. A equipe comandada pelo técnico Ricardo Drubscky teve bastante dificuldade na fase ofensiva. O CSA teve o controle da posse e achou brechas na defesa dos cearenses.

O triunfo dos alagoanos poderia ter tido placar mais elástico. Entretanto, o goleiro do Floresta, Marcão, evitou prejuízo maior com defesas difíceis. O time da casa ainda chegou a balançar as redes mais uma vez, com Didira, mas a arbitragem marcou impedimento e anulou o gol.

