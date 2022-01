Ferroviário goleia o Crato e conquista terceira vitória seguida no Cearense

Tubarão venceu por 4 a 0, com gols marcados por Edson Cariús (duas vezes), Wandson e Mauri, e se consolidou na vice-liderança no torneio com 15 pontos

O Ferroviário conquistou nesta quinta-feira, 27, sua terceira vitória seguida no Campeonato Cearense. Recebendo o Crato no Elzir Cabral pela sétima rodada, o Tubarão da Barra goleou em 4 a 0, com gols marcados por Edson Cariús — duas vezes —, Mauri e Wandson.

O placar, associado aos outros resultados da rodada, coloca o time coral na vice-liderança do torneio. Em sete jogos disputados, o grupo marcou 15 pontos. Do outro lado, do campo, com a derrota, o Azulão chegou no quinto revés seguido. A equipe amarga na lanterna do torneio com quatro pontos somados em sete jogos disputados.

Em cenários opostos no campeonato, Ferroviário e Crato entraram na partida jogando de maneira também distintas. Enquanto a equipe comandada por Batatais se lançava de maneira atenta no ataque, o Crato só se defendia. Nos minutos iniciais, o grupo coral conseguiu assustar bastante a meta do goleiro Preto por conta da desorganização defensiva do adversário, mas, fechado, o time do Cariri conseguiu segurar o Peixe por longos minutos.

Após um festival de gols perdidos, o Ferroviário conseguiu balançar as redes aos 37 minutos. Em uma típica chegada do time pela esquerda do goleiro, Cariús recebeu um cruzamento da linha de fundo e marcou o primeiro tento do jogo.

No segundo tempo, o Crato tentou sair um pouco mais para o jogo, mas a tentativa de posicionamento mais ofensivo acabou deixando o time mais exposto. Logo aos 10 minutos, Cariús marcou seu segundo gol no duelo, o que desestabilizou ainda mais o grupo. O time do Cariri ainda viu Wandson ampliar aos 24 minutos e Mauri selar a goleada aos 27 minutos.

Na próxima rodada, que ocorre no próximo domingo, 30, o Ferroviário recebe o Iguatu às 15h30min. No mesmo horário, o Crato joga no Mirandão diante do Icasa.

