AO VIVO: acompanhe Pacajus x Ferroviário pelo Campeonato Cearense

Separados por um ponto de diferença na tabela de classificação do Campeonato Cearense de 2022, Pacajus e Ferroviário duelam nesta segunda-feira, 24, às 19 horas, no Estádio Municipal João Ronaldo, buscando se firmar no G-4 do certame. O Índio do Vale vem de um empate contra o Maracanã, enquanto o Tubarão da Barra venceu o Icasa.

Ouça a narração da rádio O POVO CBN no YouTube:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ouça a narração da rádio O POVO CBN no Facebook:

Tags