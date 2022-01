Clubes do Nordeste se posicionam a favor da manutenção da fórmula atual da Série C

Com as presenças de Ferroviário, Atlético Cearense e Floresta, times da terceira divisão se reuniram para debater a atual fórmula da competição

Os presidentes dos 20 clubes que disputam a Série C do Brasileirão se reuniram nesta quinta-feira, 6, para discutir a atual fórmula da competição. Com a presença da Associação Nacional dos Clubes de Futebol, os times sugeriram mudanças no atual formato do torneio.

Atualmente, a Série C do Brasileirão é disputada em uma primeira fase com os times divididos em dois grupos: A e B. Em cada chave, os times se enfrentam em jogos de ida e volta e os quatro melhores de cada chaveamento avança para a fase seguinte. Por unanimidade, as equipes votaram a favor do formato do campeonato com 38 rodada, com partidas de ida e volta, como na Série B.



Ainda foi sugerido uma fórmula alternativa, onde os times disputariam 19 rodadas, com jogos só de ida. Entretanto, os clubes do Nordeste não aprovaram esta segunda formatação, votando em uma segunda opção como a manutenção da fórmula atual. Representantes do Estado no torneio, Ferrroviário, Atlético-CE e Floresta estiveram presentes e votaram assim como as equipes da Região.

O encontro entre Associação Nacional dos Clubes de Futebol e clubes não teve participação da CBF. As mudanças na terceira divisão ainda serão discutidas com a entidade máxima do futebol brasileiro.

