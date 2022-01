Floresta é derrotado para o Oeste por 3 a 1 na estreia da Copinha

Verdão da Vila encarou equipe paulista na noite desta quarta-feira, 5, na Arena Barueri, sede do grupo 29; gol do time cearense foi marcado por Iarley Gilberto. Motta, Popó e Reifit balançaram as redes para os donos da casa

O Floresta entrou em campo na noite desta quarta-feira, 5, na Arena Barueri, para enfrentar o Oeste-SP pela primeira rodada do grupo 29 da Copa São Paulo de Futebol Junior. Na estreia pela principal competição de categorias de base do país, o Verdão da Vila foi derrotado pela equipe paulista por 3 a 1.

O Oeste abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, com gol marcado por Motta. Yarley Gilberto empatou para o time cearense aos 27, mas Popó colocou os donos da casa novamente na frente aos 45 minutos da etapa inicial. Aos 44 minutos do segundo tempo, Reifit ampliou o marcador e garantiu o triunfo do Rubro-Negro Paulista.

Com o resultado, a equipe cearense não soma pontos e ocupa provisoriamente a última posição da chave, já que Flamengo-RJ e Forte-RS ainda se enfrentam no complemento da rodada.

As equipes voltam a campo no próximo sábado, 8. O Floresta encara o Flamengo, às 19 horas. Já o Oeste enfrenta o Forte-RS, às 16h45min. Os dois confrontos serão disputados na Arena Barueri, sede do grupo.

