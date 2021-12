"A Raiz": Ferroviário lança uniforme especial para a temporada 2022

O modelo é o primeiro da marca própria do clube, a T33, e será utilizado em jogos pontuais. Camisa um e dois serão lançadas em janeiro

O Ferroviário lançou nesta segunda-feira, 20, o primeiro uniforme da T33, marca própria do clube, para a temporada 2022. Intitulada de "Raiz", o modelo resgata traços da história coral, a partir das linhas férreas, apresentando duas listras horizontais em vermelho e preto na camisa predominantemente branca e o símbolo centralizado ao meio.

A camisa, no entanto, não faz parte dos modelos oficiais de jogo, que serão lançados em janeiro, mas sim de um uniforme especial. "A Raiz será usada em alguns jogos pontuais, enaltecendo nosso passado, glorificando o nosso presente e agigantando o nosso futuro”, explicou Chateaubriand Arrais Filho, diretor de marketing do Tubarão da Barra.

“Estamos muito felizes com a chegada da T33, mais um marco na vida coral. Lançamos os novos uniformes de treino, já utilizados pelos jogadores e comissão técnica, e agora esse resgate com a camisa Raiz, um pedido antigo de vários torcedores. Com o controle sobre a marca própria, conseguiremos diversificar todos os gostos, desde camisas mais tradicionais à camisas mais modernas. Nosso departamento de marketing, junto das equipes de fábrica e loja, têm investido nisso e há muito mais por vir”, contou Newton Filho, presidente coral.

"A Raiz" já está à venda para torcedores do Tubarãol através da loja virtual do clube, em ferraostore.com.br, e também na loja física do Shopping RioMar Kennedy. Sócios-torcedores adimplentes têm descontos de 5% a 15% conforme seus planos.

