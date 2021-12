Crispim recebe prêmio de melhor jogador do futebol cearense em 2021; veja vencedores

49ª Noite das Personalidades Esportivas premiou melhor técnico, melhor dirigente, melhor árbitro, melhor jogador e jogador revelação do Estado no ano de 2021 com o troféu Jornalista Flávio Ponte nesta segunda-feira, 13

O ala-esquerdo do Fortaleza, Lucas Crispim, recebeu na noite desta segunda-feira, 13, o troféu Jornalista Flávio Ponte por ter sido o melhor jogador do futebol cearense no ano de 2021. O atleta recebeu 45% dos votos e foi um dos agraciados na 49ª Noite das Personalidades Esportivas.

A premiação organizada pela jornalista Sérgio Ponte também concedeu o troféu para outros personagens do futebol local. Maria Vieira, presidente do Atlético-CE e única mulher no comando de um clube cearense, ganhou o prêmio de melhor dirigente do ano. Ela também recebeu 45% dos votos. Na atual temporada, a Águia da Precabura conquistou um histórico acesso para a Série C do Brasileirão.

O troféu de melhor treinador do ano foi concedido ao argentino Juan Pablo Vojvoda. No Fortaleza desde maio deste ano, o ex-jogador foi responsável por comandar o time na inédita classificação para a Copa Libertadores. Ele também conquistou o Campeonato Cearense dessa temporada e recebeu 95% dos votos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No lado do Ceará, o premiado foi o zagueiro Gabriel Lacerda. Uma das principais peças do time na temporada em momentos cruciais da campanha de classificação para a Sul-Americana, o zagueiro recebeu o troféu como jogador revelação. Ele é cria das categorias de base do Alvinegro de Porangabuçu e foi opção de 60% dos votantes.



Ao todo, vinte profissionais da imprensa esportiva votaram e elegeram cada categoria. Quem também foi agraciado com o troféu Jornalista Flávio Ponte foi o árbitro Léo Simão, que recebeu 65% da votação.

O evento também homenageou o governador Camilo Santana, escolhido como desportista do ano; Darival Bringel, presidente da Unimed Ceará, como destaque do marketing esportivo; Bismarck Maia, prefeito de Aracati, como dirigente do interior; Evaristo Nogueira, o Homem Mau, como destaque da imprensa; Solar Coca-Cola, como empresa promotora esportiva; e Colégio Christus, pelos 70 anos.

A Noite das Personalidades Esportivas é uma realização do jornalista Sérgio Ponte, com promoção da Rádio O POVO CBN e patrocínio de Solar Coca-Cola, Grupo Marquise e Colégio Christus.

Tags