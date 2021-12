Ceará empata o Clássico-Rainha e confirma título invicto do Cearense Feminino 2021

Meninas do Vozão e Leoas empataram por 3 a 3 na manhã deste domingo, 5, no estádio Franzé Moraes. Com o resultado, as alvinegras, que tinham a vantagem do empate por terem feito uma melhor campanha geral, garantiram o título

Em jogo disputado até o último minuto, o Ceará fez valer a vantagem do empate por ter feito uma melhor campanha geral e confirmou, após 3 a 3 contra o Fortaleza na manhã deste domingo, 5, no estádio Franzé Moraes, o título de forma invicta do Campeonato Cearense Feminino 2021. Os gols das Meninas do Vozão foram marcados por Annaysa, Nath e Tainara, enquanto Natália (2x) e Jaqueline balançaram as redes a favor das Leoas.

Precisando vencer por dois gols de diferença para conquistar o tricampeonato, o Fortaleza entrou em campo com uma postura intensa, atacando e pressionando o Ceará. A estratégia surtiu efeito e aos 12 minutos as Leoas abriram o placar. No lance, Laís cobrou falta em direção a Jaqueline, que chutou forte e marcou.

O gol animou ainda mais as tricolores, que seguiram empurrando as Meninas do Vozão para o campo de defesa. Aos 24 minutos, em jogada pela direita, Letícia chuta cruzado e a bola sobra para Natália, que não desperdiça. O resultado, conquistado em menos de 30 minutos, já seria suficiente para que o Fortaleza levantasse a taça.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Ceará, apesar da desvantagem, não se abalou. A equipe se reorganizou no intervalo e voltou para o segundo tempo com mais atenção. Logo aos três minutos, Annaysa, em uma bela cobrança de falta, diminuiu o placar e colocou as Meninas do Vozão novamente na partida. Com o gol, o Vovô cresceu no jogo e tomou conta do embate. De tanto pressionar, as alvinegras chegaram ao empate aos 26 minutos, com Nath.

A disputa pelo título ainda reservava momentos de emoção nos minutos finais. Já aos 43 do segundo tempo, pênalti para as Leoas, convertido por Natália. A resposta do Ceará aconteceu cinco minutos depois, aos 47, após falha da zaga tricolor, Tainara recebeu na grande área e deu números finais a partida, garantindo o título de forma invicta das Meninas do Vozão.



Tags