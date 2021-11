Semifinal do Cearense Feminino é adiada por possível irregularidade

A Federação Cearense de Futebol (FCF) anunciou neste sábado, 20, o adiamento dos jogos de volta da semifinal do Campeonato Cearense Feminino de 2021. O motivo seria uma possível irregularidade na inscrição de uma atleta participante do certame.

As partidas seriam disputadas neste domingo, 21. Às 9 horas, o Fortaleza receberia a Menina Olímpica. Já às 15 horas, o Ceará jogaria em casa diante do Guarany de Sobral. Nos jogos de ida, ocorridos na última terça-feira, 16, as Alvinegras venceram as Bugrinas por 4 a 0 no Junco. Já a Menina Olímpica, que recebeu as Leoas, foi derrotada de virada por 4 a 1.



O time campeão do Campeonato Cearense Feminino de 2021 ganha uma vaga na Série A3 do Campeonato Brasileiro de 2022 da modalidade. Como Ceará e Fortaleza já estão confirmados na Série A2, a vaga fica para o time que finalizar o certame melhor posicionado entre Menina Olímpica e Guarany de Sobral.

