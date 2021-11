FutCast #182 - Ceará reage e Fortaleza tropeça: destaques individuais e jogos decisivos

O FutCast desta semana debate sobre os desempenhos individuais dos jogadores de Ceará e Fortaleza na última rodada da Série A. Quem foi bem na vitória do Alvinegro sobre o Fluminense por 1 a 0, com um a menos? E o que o tropeço do Tricolor diante do América-MG evidencia com os desfalques de Crispim e Pikachu?

Tags