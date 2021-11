Noite das Personalidades Esportivas está confirmada para 2021

Será a 49ª edição do evento, realizado pelo programa As Frias do Sérgio, da rádio O POVO CBN. Serão escolhidos o melhor técnico, dirigente, jogador e a revelação de 2021

A festa mais tradicional do meio esportivo no Estado do Ceará está confirmada para este ano. No dia 13 de dezembro será realizada a 49ª Noite das Personalidades Esportivas, organizada pelo jornalista Sérgio Ponte.

Após o hiato do ano passado, devido a pandemia do novo coronavírus, a cerimônia de entrega do troféu Jornalista Flávio Ponte será retomada para celebrar os melhores de 2021 no futebol cearense. O evento será realizado no Marina Park Hotel e contará com o apoio máster da Solar Coca-Cola.

Vinte profissionais da imprensa esportiva vão votar e eleger o melhor técnico, melhor dirigente, melhor árbitro, melhor jogador e jogador revelação da atual temporada. Além disso, serão premiados destaques da área esportiva educacional, marketing esportivo, dirigente do interior e outras homenagens especiais. Uma personalidade nacional do esporte também será homenageada.

A Noite das Personalidades Esportivas contará com 200 convidados e será transmitida ao vivo pela rádio O POVO CBN, que faz a promoção do evento. A realização é do programa As Frias do Sérgio (todos os sábados, de 18h às 20h), onde serão revelados, uma semana antes do festa, os eleitos e os homenageados especiais.



