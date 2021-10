Floresta encara o Treze pelas Eliminatórias da Copa do Nordeste 2022

O Floresta entra em campo às 21h30min desta terça-feira, 12, para enfrentar o Treze-PB no estádio Amigão, em Campina Grande/PB. O jogo é válido pela primeira pré-fase das Eliminatórias da Copa do Nordeste 2022. Quem perder o jogo dá adeus ao sonho de disputar a competição. A partida será transmitida pelo Nordeste FC.

O Floresta está desde a noite de domingo, 10, em Campina Grande. Na segunda-feira, 11, o time fez o último treino preparatório para o jogo no Centro de Treinamento do Campinense. A principal mudança no Verdão da Vila Manoel Sátiro na comparação com o time que disputou a Série C 2021 é a saída do técnico Leston Júnior para o Santa Cruz/PE.

As eliminatórias da Copa do Nordeste ocorrem em três fases. As duas primeiras são disputadas em jogo único, enquanto a terceira ocorre com partidas de ida e volta. Na primeira fase, são 16 clubes. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Os oito que passarem enfrentam outros oito clubes que já estão garantidos na segunda fase — é nesta fase que entra o Ferroviário, que aguarda o vencedor de Juazeirense-BA e Central-PE. Caso o Floresta avance, enfrenta o Santa Cruz-PE.

O Estado ainda tem um terceiro representante nas eliminatórias, que está assim como o Floresta na primeira fase. O Atlético Cearense joga quarta-feira, 13, contra o Jacuipense/BA, no Barradão, em Salvador (BA).

Na última etapa, novo mata-mata define os quatro clubes que se juntam aos 12 já garantidos na fase de grupos do Nordestão.

Confira todos os confrontos da primeira fase:



River-PI x Lagarto-SE

Moto Club-MA x Retrô-PE

Juazeirense-BA x Central-PE

ASA-AL x Souza-PB

Jacuipense-BA x Atlético-CE

Itabaiana-SE x Bahia de Feira-BA

Imperatriz-MA x Fluminense-PI



Segunda Fase

Vencedor de River-Pi x Lagarto-SE x CRB-AL

Vencedor de Moto Club-MA x Retrô-PE x América-RN

Vencedor de Treze-PB x Floresta-CE x Santa Cruz-PE

Vencedor de Juazeirense-BA x Central-PE x Ferroviário-CE

Vencedor de ASA-AL x Souza-PB x Confiança-SE

Vencedor de Jacuipense-BA x Atlético-CE x ABC-RN

Vencedor de Itabaiana-SE x Bahia de Feira-BA x Vitória-BA

Vencedor de Imperatriz-MA x Fluminense-PI x Botafogo-PB

