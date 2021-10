Ferroviário renova o contrato do atacante Gabriel Silva até o fim de 2022

A renovação com o jogador, destaque do time coral na temporada, visa a manutenção do elenco para as eliminatórias da Copa do Nordeste

O Ferroviário renovou o contrato do atacante Gabriel Silva até o fim de 2022. A renovação com o jogador, destaque do time coral na temporada, visa a manutenção do elenco para as eliminatórias da Copa do Nordeste e o calendário do próximo ano.

O atacante de 22 anos estreou pelo Tubarão da Barra em junho, quando marcou o gol da vitória diante do Altos-PI. Nesta temporada, ele soma 13 jogos e três gols pelo clube cearense.



Após a decepção de não conseguir avançar na Série C, o Ferroviário concentra as atenções na segunda fase preliminar do Nordestão. A equipe coral irá enfrentar o vencedor do confronto entre Juazeirense-BA e Central-PE, que disputam a primeira fase das eliminatórias. O duelo será disputado em partida única, com data prevista para os dias 20 ou 21 de outubro.

