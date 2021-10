Tabela da Pré-Copa do Nordeste sofre mudanças; jogos de Floresta e Atlético-CE são afetados

Jogo do Verdão da Vila Manoel Sátiro foi antecipado, enquanto o Águia da Precabura vai jogar em estádio neutro contra a Jacuipense. Confira as alterações

Sete das oito partidas da primeira etapa da Fase Preliminar da Copa do Nordeste de 2022 sofreram mudanças na tabela. Os jogos dos dois representantes cearenses foram afetados. A maior mudança caiu na partida entre Floresta e Treze-PB

O duelo do Lobo da Vila contra o Galo da Borborema foi antecipado do dia 16 de outubro, um sábado, para o feriado do dia 12, uma terça-feira. A partida também saiu das 16 horas para às 21h30min. O estádio Amigão, em Campina Grande, se manteve como local do jogo.

A mudança atendeu a um pedido da Liga do Nordeste, com o intuito de ajustar a grade de transmissão dos jogos. O Floresta será comandado de forma interina pelo técnico Daniel Rocha, que utilizará alguns jogadores do time Sub-20.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já a partida entre Jacuipense-BA e Atlético-CE saiu de Riachão do Jacuípe, no interior da Bahia, para Salvador, e vai ser realizada no Barradão. A decisão foi da própria equipe mandante. O duelo segue no dia 13 de outubro, uma quarta-feira, às 19h30min.

Nesta primeira etapa, o jogo é único e ninguém tem vantagem no placar. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. Quem passar de Floresta e Treze enfrenta o Santa Cruz na etapa 2, também em jogo único. Já que o vencedor de Jacuipense e Atlético-CE terá pela frente o ABC-RN.

Terceiro representante cearense na Fase Preliminar, o Ferroviário já começa na etapa 2 e aguarda o vencedor de Juazeirense-BA e Central-PE.

Confira abaixo as mudanças dos jogos dos cearenses na tabela da Fase Preiminar da Copa do Nordeste:

Treze/PB x Floresta/CE

De: 16/10, sábado, às 16h

Para: 12/10, terça-feira, às 21h30

Local: Estádio do Amigão, em Campina Grande/PB (mantido)

Jacuipense/BA x Atlético/CE

De: Estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe/BA

Para: Estádio Manoel Barradas, em Salvador/BA

Data: 13/10, quarta-feira (mantida)

Horário: 19h30 (mantido)

Tags