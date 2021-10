Com possível G-9 no Brasileirão, Ceará e Fortaleza têm maiores chances de vaga na Libertadores

Com a confirmação da final entre Athletico-PR e RB Bragantino na Copa Sul-Americana, o Brasil garantiu mais uma vaga na Libertadores de 2022, assegurando nove clubes brasileiros no torneio continental do próximo ano

Na última quinta-feira, 1, o Athletico-PR venceu o Penãrol, garantiu vaga na final da Copa Sul-Americana e disputará o título com o Red Bull Bragantino. Com isso, o Brasil garantiu mais uma vaga na Libertadores de 2022, já que o vencedor do torneio se classifica direto para a fase de grupos. A situação beneficia Ceará e Fortaleza, que aumentam as possibilidades de disputar um torneio continental na próxima temporada.

Como Palmeiras e Flamengo fazem a decisão da principal competição da América do Sul, nove brasileiros estarão na Libertadores do próximo ano. Esta será a primeira vez que o país consegue tal feito.

Seis vagas são disponibilizadas através do Campeonato Brasileiro, sendo que quatro delas levam à fase de grupos e duas para as preliminares do torneio. Além disso, os campeões da Sul-Americana, da Libertadores e da Copa do Brasil também garantem classificação, aumentando o número de vagas para nove.

Como todos os finalistas dos torneios continentais e os semifinalistas da copa nacional estão entre os dez primeiros colocados, são grandes as chances do Brasileirão contar com um G-9. Com isso, 15 times brasileiros irão disputar algum torneio continental em 2022. Serão nove classificados à Libertadores e seis à Sul-Americana. Com exceção dos quatro rebaixados, apenas o 16º colocado não terá esse direito.

No cenário atual, o Vovô, que ocupa a 11ª colocação, está a apenas um ponto da zona de classificação para a pré-Libertadores, enquanto o Tricolor do Pici, terceiro colocado, caminha para assegurar uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Portanto, a possibilidade de termos os dois representantes cearenses disputando uma Libertadores aumentam e são reais.

Confira como ficam as distribuições das vagas para a Libertadores:

Fase de grupos: Campeão da Libertadores, Campeão da Sul-Americana, Campeão da Copa do Brasil e os quatro melhores da Série A (sem contar os anteriores).

Pré-Libertadores: Os dois melhores da Série A (sem contar os anteriores).

