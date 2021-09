FutCast #176 - Ceará: jejum na Série A e trocas no time | Fortaleza: chances perdidas em tropeço no Sul

O FutCast desta semana repercute os resultados de Ceará e Fortaleza na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com novidades na escalação, o Vovô voltou a apresentar problemas no setor ofensivo e ficou no 0 a 0 com o Santos-SP, no Castelão. Já o Leão desperdiçou boas oportunidades de gol e perdeu por 1 a 0 para o Internacional-RS, no Beira-Rio.

Com apresentação de Thiago Minhoca e comentários de Gerson Barbosa e Afonso Ribeiro, o grupo analisa os principais fatos do futebol cearense no FutCast.

Ouça abaixo o episódio 176 completo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags