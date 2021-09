FCF divulga data de início e tabela da 1ª fase do Campeonato Cearense Feminino

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou na noite desta quinta-feira, 16, a data de início e a tabela da primeira fase do Campeonato Cearense Feminino. O torneio se inicia no dia 9 de outubro, sábado, quando o Fortaleza recebe o Guarany de Sobral no CT Ribamar Bezerra, às 15h30min. Também participam do certame estadual o Ceará, o Tianguá, o São Gonçalo e a Menina Olímpica.

As Alvinegras dão a largada na competição no dia 10 de outubro, domingo, às 15h30min, quando recebe o Tianguá no estádio Franzé Morais. No mesmo dia e horário, São Gonçalo recebe a Menina Olímpica no estádio Moraisão, localizado em Maranguape.

A segunda rodada ocorre no dia 16 de outubro, sábado, todos os jogos sendo às 15h30min. O Guarany recebe o Ceará no Junco, em Sobral. Já a Menina Olímpica joga como mandante diante do Fortaleza na Toca do Tigre. No Tarcisão, em São Benedito, o Tianguá recebe o São Gonçalo.

As semifinais devem acontecer em jogos de ida e volta. A primeira partida deve ocorrer entre os dias 13 e 14 de novembro e o embate decisivo fica para os dias 20 ou 21 de novembro.

Confira tabela completa da 1ª fase do Campeonato Cearense Feminino 2021:

1ª rodada

09/10 - 15h30min - Fortaleza x Guarany

10/10 - 15h30min - Ceará x Tianguá

10/10 - 15h30min - São Gonçalo

2ª rodada

16/10 - 15h30min - Guarany x Ceará

16/10 - 15h30min - Menina Olímpica x Fortaleza

16/10 - 15h30min - Tianguá x São Gonçalo

3ª rodada

24/10 - 15h30min - Ceará x Fortaleza

24/10 - 15h30min - Menina Olímpica x Tianguá

24/10 - 15h30min - São Gonçalo x Guarany

4ª rodada

31/10 - 15h30min - Ceará x Menina Olímpica

31/10 - 15h30min - Fortaleza x São Gonçalo

31/10 - 15h30min - Guarany x Tianguá

5ª rodada

07/11 - 15h30min - Guarany x Menina Olímpica

07/11 - 15h30min - São Gonçalo x Ceará

07/11 - 15h30min - Tianguá x Fortaleza

