Floresta empata com Tombense e segue luta contra Z-2 no Grupo A da Série C

Fora de casa, Lobo da Vila fica no 0 a 0 com a equipe mineira e vê Jacuipense-BA se aproximar na disputa contra o rebaixamento a duas rodadas do fim da primeira fase

Em partida na manhã deste domingo, 12, o Floresta empatou em 0 a 0 com o Tombense-MG, no estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos/MG, pela 16ª rodada da Série C, e segue na luta contra o rebaixamento no Grupo A.

Os goleiros foram fundamentais para manter o placar do confronto zerado. Enquanto o Lobo tentava o triunfo para abrir vantagem em relação à zona da degola, o Carcará buscava o resultado positivo dentro de casa para se firmar no G-4 em meio à luta pela classificação para a próxima fase.

Jean Lucas levou perigo em duas finalizações, chegando a carimbar a trave. O time cearense chegou a balançar as redes no primeiro tempo com Flávio Torres, mas a arbitragem assinalou impedimento. O mesmo ocorreu com Vitinho, do Tombense-MG, na segunda etapa, mas o árbitro assinalou falta de ataque. Felipe Garcia e Tony, então, entraram em ação com boas defesas para manter o 0 a 0.

O Floresta foi a campo pressionado para pontuar depois da vitória da Jacuipense-BA sobre o Volta Redonda-RJ por 1 a 0, no último sábado, 11. A equipe baiana abre a zona de rebaixamento, na nona posição, com 15 pontos. A igualdade fora de casa deixou o Lobo da Vila Manoel Sátiro com 17 pontos, ainda na oitava colocação.

Restam mais dois compromissos antes do encerramento da primeira fase: o primeiro será contra o Volta Redonda-RJ, no próximo sábado, 18, às 15 horas, no estádio Franzé Moraes, em Itaitinga. O último jogo será diante do Ferroviário, no dia 25, às 17 horas, no estádio Raimundão, em Caucaia.

