Atlético-CE sai na frente, mas cede empate à Juazeirense pela 2ª fase da Série D

O Atlético-CE se prepara para fazer o primeiro embate contra a Juazeirense-BA, neste sábado, 11, às 15 horas, no Domingão, em Horizonte, pela segunda fase da Série D. A Águia da Precabura terminou em quarto lugar na Chave 3 e, como resultado, irá enfrentar o primeiro colocado do Grupo 4. O confronto será definido em dois jogos, o primeiro na casa dos cearenses e o segundo em território baiano.



Sobre o assunto Cearenses já conhecem adversários na fase preliminar da Copa do Nordeste

Novo técnico do Ferroviário, Anderson Batatais é regularizado e garante estreia contra o Paysandu

Vitão avalia duelo entre Ferroviário e Paysandu pela Série C como uma final

Invicto há quatro partidas, o Atlético-CE emendou uma sequência de três vitórias e um empate na reta final da Série D, conseguindo chegar aos 21 pontos e garantiu a vaga na próxima etapa da competição. Embalados, os cearenses fizeram oito gols e sofreram quatro no recorte.

Do outro lado do confronto, o adversário do Atlético-CE será o líder da Chave 4, a Juazeirense-BA. Com 17 gols e 27 pontos anotados, a equipe baiana tem o pior ataque e a segunda campanha com menos pontos entre os primeiros colocados da Série D, à frente somente da Portuguesa-SP (26). Apesar da pontuação baixa, o time do interior da Bahia não é um oponente fácil e conta com uma forte defesa, tendo sido batida em apenas em nove oportunidades.

O confronto definido em duas partidas acontecerá primeiramente no Domingão, às 15 horas, deste sábado, 11, e o próximo no Adauto de Morais, no dia 18, às 16 horas. O vencedor do embate nordestino aguardará o classificado de Paragominas-PA e São Raimundo-RR para o jogo das oitavas de final da Série D.

Tags