FutCast #173 - Fortaleza vive oscilação | Felipe Alves ou Boeck? | Primeiros dias de Tiago Nunes no Ceará

O FutCast desta semana repercute o momento de oscilação do Fortaleza na temporada, com a sequência de jogos cinco sem vitória, a disputa por posição no gol entre Felipe Alves e Marcelo Boeck e os primeiros dias do técnico Tiago Nunes à frente do Ceará, com testes na equipe titular e a possibilidade de recuperar jogadores do elenco.

Com apresentação de Thiago Minhoca e comentários de Gerson Barbosa e Afonso Ribeiro, o grupo analisa os principais fatos do futebol cearense no FutCast.

Ouça abaixo o episódio 173 completo:





