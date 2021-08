Confira arbitragem dos jogos de Ceará e Fortaleza na 18ª rodada da Série A

Além de tentar abrir vantagem no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Fortaleza encara o São Paulo na próxima quarta-feira, 25, às 21h30min, no Morumbi, com outro fator em jogo: a invencibilidade diante das equipes paulistas na temporada 2021.

O Tricolor já enfrentou cinco times do Estado de São Paulo nas competições deste ano e não foi derrotado. Em cinco jogos, todas pelo Campeonato Brasileiro, o time do Pici conseguiu quatro vitórias e um empate - aproveitamento de 86,7%.

A primeira vítima foi o Corinthians-SP, por 1 a 0, em 11 de julho, na Arena Castelão. Seis dias depois, o Leão bateu o próprio São Paulo também por 1 a 0, no Morumbi. A trinca foi fechada com novo triunfo pelo placar mínimo sobre o RB Bragantino-SP, no dia 25, novamente dentro de casa.

Já neste mês de agosto, o Fortaleza derrotou o Palmeiras-SP por 3 a 2, no último dia 7, no Allianz Parque, e ficou no 1 a 1 com o Santos-SP, no dia 15, no Castelão.

De volta ao Morumbi, o Tricolor tentará manter o retrospecto positivo da temporada em busca de uma vaga na semifinal do torneio nacional. A vitória sobre o São Paulo pela Série A, aliás, foi o primeiro resultado positivo da equipe do Pici como visitante no confronto.

A partida de volta entre o Leão e o time do Morumbi será no dia 15 de setembro, às 21h30min, na Arena Castelão.

Jogos contra times paulistas na temporada 2021:

Fortaleza 1x0 Corinthians-SP - Série A



São Paulo 0x1 Fortaleza - Série A



Fortaleza 1x0 RB Bragantino-SP - Série A



Palmeiras-SP 2x3 Fortaleza - Série A



Fortaleza 1x1 Santos-SP - Série A

