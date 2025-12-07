Escalação: como Ceará e Palmeiras vão a campo pelo Brasileirão

Escalação: como Ceará e Palmeiras vão a campo pelo BrasileirãoVovô e Verdão se enfrentam a partir das 16 horas, no Castelão, pela 38ª rodada da Série A. Confira escalação de cada time
Ceará e Palmeiras se enfrentam hoje, domingo, 7 de dezembro (7/12), em jogo válido pela 38ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 16 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo, Dieguinho e Mugni; Fernandinho, Pedro Raul e Galeano. Téc: Léo Condé
Palmeiras
4-3-3: Marcelo Lomba; Giay, Benedetti, Fuchs e Jefté; Aníbal Moreno, Larson e Mauricio; Sosa, Flaco López e Torres. Técnico: Abel Ferreira