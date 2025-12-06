William Machado projeta objetivo cumprido contra Palmeiras: "Nós temos possibilidade"O zagueiro valoriza desempenho do Vovô contra o G-4 no primeiro turno; Palmeiras venceu 3 dos 4 duelos nesta temporada
Em clima de final, o Ceará enfrentará o vice-campeão Palmeiras pela última rodada do Brasileirão. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 5, o zagueiro William Machado ressaltou o bom aproveitamento da equipe contra o G-4 no primeiro turno e destacou o foco na decisão da 38ª rodada. O camisa 23 falou ainda sobre o jejum de vitórias em casa no último mês.
O confronto entre o Vovô e o Porco acontece simultaneamente com todos os outros jogos. No domingo, 7, às 16h na Arena Castelão. Mais de 50 mil alvinegros confirmaram presença. Caso vença, o Alvinegro estará matematicamente livre do rebaixamento.
Titular em quase 50 duelos na temporada pelo Alvinegro, o zagueiro cumpriu suspensão automática contra o Flamengo após terceiro cartão amarelo diante do Cruzeiro, jogo em que marcou gol contra.
“Obviamente sabíamos que esta reta final seria cruel e bem difícil porque a gente enfrentaria os melhores adversários. Conquistamos 1 ponto contra o Cruzeiro. Estivemos à frente do resultado, infelizmente tomamos um empate, mas são coisas que acontecem no futebol."
O capitão da equipe argumentou sobre a sequência sem triunfos na capital cearense e sobre as oportunidades em que o Ceará teve para garantir a permanência e não aproveitou.
“São três situações diferentes: um clássico, jogo mais ou menos 50/50, tudo se iguala independentemente da posição que o adversário está na tabela. Contra o Inter tivemos a expulsão que foi determinante para o andamento da partida e sobre o Cruzeiro, é uma equipe de G-4, que brigou até o fim para ser campeã. A gente sabia que 1 ponto não seria totalmente ruim, apesar de ser negativo porque queríamos cumprir a nossa missão já naquele jogo.”
Com promessa de casa cheia, Machado garante ao torcedor que o elenco irá focar no embate contra o Alviverde, relembrando momentos complicados do Vovô em que lutar resultou na melhora.
"O torcedor observou toda a temporada e o nosso grupo passou por momentos difíceis em vários momentos, por sequências sem ganhar e nós tivemos a capacidade de resiliência de dar a volta por cima. Se for analisar, nessas três partidas do primeiro turno, fizemos 4 pontos. Se a gente alcançasse essa meta, o objetivo estaria cumprido. Nós temos possibilidade disso."
“Tudo ou nada” para o Ceará
O Ceará é o 15º colocado com 43 pontos, atrás do Santos com 44 pontos e à frente do Fortaleza também com 43. Em caso de vitória, o Vovô permanece na primeira divisão. Se empatar ou perder, passa a depender de tropeço dos adversários. Mais de 50 mil ingressos foram vendidos, com quase todos os setores esgotados.