William Machado projeta objetivo cumprido contra Palmeiras: "Nós temos possibilidade"

FORTALEZA-CE, BRASIL, 29-10-2025: William machado Ceará x Cruzeiro empatam pela Serie A do Brasileirão no Estádio Castelão. (Foto: Samuel Setubal/O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Em clima de final, o Ceará enfrentará o vice-campeão Palmeiras pela última rodada do Brasileirão. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 5, o zagueiro William Machado ressaltou o bom aproveitamento da equipe contra o G-4 no primeiro turno e destacou o foco na decisão da 38ª rodada. O camisa 23 falou ainda sobre o jejum de vitórias em casa no último mês. O confronto entre o Vovô e o Porco acontece simultaneamente com todos os outros jogos. No domingo, 7, às 16h na Arena Castelão. Mais de 50 mil alvinegros confirmaram presença. Caso vença, o Alvinegro estará matematicamente livre do rebaixamento.

Titular em quase 50 duelos na temporada pelo Alvinegro, o zagueiro cumpriu suspensão automática contra o Flamengo após terceiro cartão amarelo diante do Cruzeiro, jogo em que marcou gol contra. Willian Machado, zagueiro do Ceará, durante entrevista coletiva em Porangabuçu Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC “Obviamente sabíamos que esta reta final seria cruel e bem difícil porque a gente enfrentaria os melhores adversários. Conquistamos 1 ponto contra o Cruzeiro. Estivemos à frente do resultado, infelizmente tomamos um empate, mas são coisas que acontecem no futebol." O capitão da equipe argumentou sobre a sequência sem triunfos na capital cearense e sobre as oportunidades em que o Ceará teve para garantir a permanência e não aproveitou.

Willian Machado, zagueiro do Ceará, durante duelo contra o Confiança pela Copa do Brasil Crédito: FCO FONTENELE “São três situações diferentes: um clássico, jogo mais ou menos 50/50, tudo se iguala independentemente da posição que o adversário está na tabela. Contra o Inter tivemos a expulsão que foi determinante para o andamento da partida e sobre o Cruzeiro, é uma equipe de G-4, que brigou até o fim para ser campeã. A gente sabia que 1 ponto não seria totalmente ruim, apesar de ser negativo porque queríamos cumprir a nossa missão já naquele jogo.” Com promessa de casa cheia, Machado garante ao torcedor que o elenco irá focar no embate contra o Alviverde, relembrando momentos complicados do Vovô em que lutar resultou na melhora.