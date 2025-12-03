Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Escalação: como Flamengo e Ceará vão a campo pelo Brasileirão

Escalação: como Flamengo e Ceará vão a campo pelo Brasileirão

Rubro-Negro e Vovô se enfrentam a partir das 21h30min, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 37ª rodada da Série A. Confira escalação de cada time
Autor Iara Costa
Autor
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Flamengo e Ceará se enfrentam hoje, quarta-feira, 3 de dezembro (3/12), em jogo válido pela 37ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:

ESCALAÇÕES

Flamengo

4-3-3: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Éder e Rafael Ramos; Fernando Sobral, Dieguinho e Zanocelo; Paulo Baya, Pedro Raul e Galeano. Téc: Léo Condé

+ Confira notícias sobre o Ceará Sporting Club

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar