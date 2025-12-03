Escalação: como Flamengo e Ceará vão a campo pelo Brasileirão

Rubro-Negro e Vovô se enfrentam a partir das 21h30min, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 37ª rodada da Série A. Confira escalação de cada time

Flamengo e Ceará se enfrentam hoje, quarta-feira, 3 de dezembro (3/12), em jogo válido pela 37ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:

ESCALAÇÕES

Flamengo