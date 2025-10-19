Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Escalação: como Ceará e Botafogo vão a campo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam hoje, 19, às 18h30min, na Arena Castelão (CE), em partida da 29ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes
Ceará e Botafogo se enfrentam hoje, domingo, 19 de outubro (19/10), em jogo válido pela 29ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 18h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:

ESCALAÇÕES

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Zanocelo, Lourenço e Mugni; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho. Téc: Léo Condé

Botafogo

4-3-3: Léo Linck; Vitinho, Marçal, David Ricardo e Cuiabano; Newton, Allan e Joaquín Correa; Santi Rodríguez, Chris Ramos e Matheus Martins. Téc: Davide Ancelotti

