Vitória x Ceará pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Willian Machado, zagueiro do Ceará, é um dos destaques do Alvinegro no Brasileirão 2025 / Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

Em mais um compromisso fora de casa, o Ceará encara o Vitória nesta quinta-feira, 2, no Estádio Barradão, em Salvador (BA), às 19 horas (horário de Brasília), em confronto válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. No confronto, o Vovô mira conquistar pontos para seguir subindo na tabela de classificação. Atualmente, o time ocupa a 11ª posição, com 31 pontos somados. Do outro lado, o Leão da Barra, que é 18º com 22 pontos, almeja triunfar para encurtar a distância para o Santos, primeiro time fora do Z-4 e que tem 27.

Vitória x Ceará pela Série A 2025: como chega o Vovô Comandado por Léo Condé, o Alvinegro busca aumentar ainda mais a distância para a zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe de Porangabuçu soma nove pontos de vantagem em relação ao Juventude, 17º colocado. Para o duelo, o técnico terá o elenco praticamente completo à disposição. As novidades ficam por conta dos retornos de Lucas Lima e Aylon, que integram a delegação na viagem para a capital baiana. O meia ficou de fora da última partida por opção técnica, enquanto o atacante cumpriu suspensão automática. O principal desfalque será o volante Dieguinho. Titular absoluto e peça de sustentação no meio-campo, o jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o São Paulo e cumprirá suspensão automática nesta rodada. Para ocupar a vaga, o treinador pode optar por Vinicius Zanocelo ou Fernando Sobral, ambos já testados na função. Além dele, outras duas ausências são confirmadas: Fernandinho e Lucca. O camisa 77 segue em tratamento de uma reação alérgica, enquanto o atacante contratado junto ao Internacional se recupera de amigdalite. "Esperamos mais um jogo difícil. Conheço bem o Barradão, sei a força da torcida lá. Claro que para mim é especial voltar lá, foi onde escrevi uma história, consegui um acesso, título brasileiro e estadual, então vou encontrar muitos amigos. Mas hoje defendo as cores do Ceará e vou fazer o possível para deixar nossa torcida feliz”, projetou o técnico alvinegro logo após o triunfo ante o São Paulo.

Vitória x Ceará pela Série A 2025: como chega o Leão Do outro lado, o Vitória chega ao confronto pressionado pelo momento ruim. O time baiano acumula três derrotas consecutivas – diante de Fortaleza, Fluminense e Grêmio – e precisa reagir para não se complicar ainda mais na tabela. Jogando em casa, a equipe de Jair Ventura terá reforços importantes e até a possibilidade de promover uma estreia. O volante português Rúben Ismael, recuperado de cirurgia no joelho, voltou a treinar com o grupo e tem chances de ser utilizado. Outra novidade é o atacante equatoriano Kike Saverio, recém-contratado e já registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Revelado na base do Barcelona, o jogador desperta expectativa na torcida rubro-negra e pode ganhar minutos diante do Ceará.

Além deles, os meias Pepê e Dudu também retornam ao time. A dupla havia cumprido suspensão contra o Grêmio e volta a ficar à disposição. Por outro lado, o Vitória segue sem poder contar com o lateral-esquerdo Jamerson, que se recupera de cirurgia no tornozelo, e com o atacante Fabri, ainda em tratamento de lesão na coxa. Vitória x Ceará pela Série A 2025: os destaques do jogo No Vovô, o destaque deve ficar por conta do zagueiro Willian Machado. Um dos principais nomes do time em 2025, o defensor vem acumulando boas atuações e já disputou 38 partidas na temporada. Já pelo lado do Vitória, o protagonismo tende a ser do atacante Renato Kayzer, que soma 7 gols em 19 jogos pela equipe neste ano. Vitória x Ceará pela Série A 2025: retrospecto Na história, Vitória e Ceará se enfrentaram em 42 jogos. São 14 vitórias do Vovô, 13 empates e 15 triunfos do Esquadrão. No primeiro turno, os rivais nordestinos duelaram em solo cearense e o Alvinegro levou a melhor por 1 a 0. O levantamento do retrospecto é do site oGol.

Vitória x Ceará pela Série A 2025: análise de Victor Barros "Um jogo para o Ceará dizer, de vez: tchau, rebaixamento. Para além de ser um confronto contra o time que abre a zona da degola, o Vovô pode emplacar sua segunda vitória consecutiva fora de casa, o que daria um peso a mais ao campeonato alvinegro. O Ceará é favorito e o único empecilho para impedir um triunfo cearense seria a própria equipe, que ao longo do torneio teve oportunidade de deslanchar, mas acabou tendo tropeços fora do esperado", avalia o jornalista do O POVO. Vitória x Ceará pela Série A 2025: provável escalação Vitória

