Vasco x Ceará pela Série A: veja escalação provável e retrospecto

No primeiro turno, o Ceará levou a melhor e venceu com dois gols de Pedro Raul / Crédito: Samuel Setubal

Em busca de reencontrar o caminho das vitórias após três jogos, o Ceará volta a campo neste domingo, 14, às 20h30min (horário de Fortaleza), ante o Vasco da Gama-RJ, em duelo válido pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), o Vovô vai encarar a responsabilidade de dar rumo à narrativa da própria campanha em um jogo divisor de águas numa sequência que ainda terá Bahia, São Paulo, Vitória-BA e Santos-SP.

Vasco x Ceará pela Série A 2025: como chega o Vovô Na 11ª colocação, com 26 pontos, o time de Léo Condé figura entre a possibilidade de consolidar a distância em relação ao Z-4 e passar a pleitear uma classificação às competições continentais ou a de sentir de perto a desconfortável ameaça da parte de baixo da tabela, que já está embolada. Para o confronto, o agora comandante mais longevo — em dias — do Vovô no século XXI terá retornos importantes.

Em seus últimos compromissos, o Ceará somou apenas uma vitória em cinco jogos e marcousó um gol em quatro duelos. Antes da Data-Fifa, enfrentou o Juventude-RS na Arena Castelão e foi derrotado pelo placar mínimo com um gol nos minutos finais. A semana trouxe reforços importantes. Léo Condé terá cinco retornos no elenco: Fernando Miguel, Willian Machado, Matheus Bahia, Lourenço e Fernandinho. Entre eles,p zagueiro fez o alerta em entrevista: é preciso vigiar Vegetti, centroavante vascaíno que costuma resolver em lances de bola aérea. E ele será um dos responsáveis por anulá-lo, posto que é o atleta com mais cortes por jogo no campeonato.

O Ceará não tem um desempenho tão expressivo como visitante, mas conseguiu vencer times como o Cruzeiro longe de seus domínios e dificultar outros duelos importantes. No Brasileirão 2025, o Ceará já fez dez jogos como visitante e somou nove pontos. O Vovô embarcou para o duelo no início deste sábado, 13. Entre os atletas que não viajaram, estão Lucas Mugni e Matheus Araújo, que ainda terão as situações divulgadas no boletim médico do clube, se não tiverem se ausentado por opção técnica de Condé. Outras duas ausências são as de Zanocelo e Lucca, recém-contratados que ainda não estrearam. Vasco x Ceará pela Série A 2025: como chega o Cruzmaltino

Do outro lado, o Ceará vê um adversário que somou apenas 22 pontos na tabela e vive mais pressionado, sendo quase um porteiro para a zona de rebaixamento — residência que o Ceará quer assegurar o máximo de distância da fachada. Se o alvinegro cearense vive entre a porta do céu e a do inferno na tabela, o carioca já enfrenta o calor da parte de baixo.



Contudo, encara também um time que teve o estado anímico renovado pela recente classificação à semifinal da Copa do Brasil, derrotando o rival Botafogo nos pênaltis. O Vasco vai fazer valer a crença de ter consolidado a clichê virada de chave, como destacou o técnico Fernando Diniz em sua mais recente coletiva. Com o torneio nacional afunilando, o duelo é considerado de grande prioridade para os vascaínos, que não jogarão no meio de semana e vão entrar com tudo que têm disponível.

A equipe de Diniz, no entanto, terá de lidar com desfalques e duas dúvidas na formação titular, situação que deve alterar a escalação inicial. Hugo Moura é ausência confirmada. O jogador levou o terceiro cartão amarelo na rodada passada do torneio diante do Sport-PE. Tchê Tchê voltou a sentir um problema na coxa, enquanto Lucas Piton deixou o clássico de muletas.



Além da classificação – em dois jogos – ante o Botafogo na Copa do Brasil, o Vasco também havia vencido o Sport no último compromisso pelo Brasileirão, por 3 a 2. Antes disso, perdeu para Corinthians e Juventude, ainda que tivesse goleado o Santos, por 6 a 0, uma rodada antes.

Vasco x Ceará pela Série A 2025: retrospecto

Vasco e Ceará já se enfrentaram 26 vezes na história, com superioridade do time carioca. O Cruzmaltino soma 14 vitórias diante das quatro conquistadas pelo Vozão, além de oito empates registrados no duelo. No entanto, no encontro mais recente entre as equipes, pelo Brasileirão desta temporada, foi o Alvinegro quem levou a melhor, vencendo por 2 a 1, com dois gols de Pedro Raul, aplicando a "Lei do ex". Na tabela, a situação das equipes se separa por quatro pontos. Se o Ceará tem 26, o Vasco tem 22, mesmo número do Vitória, primeiro time dentro da zona da degola. O Cruzmaltino não tem tirado proveito de uma das vantagens que terá ante o Ceará: o mando de campo. Na competição, o time de Fernando Diniz só é melhor que Santos, Fortaleza e Sport como mandante.

