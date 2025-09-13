Ceará viaja sem Mugni, mas com 5 retornos para enfrentar o Vasco

O Vovô enfrenta o Cruzmaltino em um duelo alvinegro neste domingo, 14, e mira voltar a vencer após três jogos

A bola rola neste domingo, 14, às 20h30min, em confronto que pode ser um divisor de águas para a equipe cearense pensando nos objetivos ao longo do torneio. Condé conta com os retornos de Fernando Miguel, William Machado, Matheus Bahia, Lourenço e Fernandinho; enquanto Mugni, Lucca, Vinícius Zanocelo e Matheus Araújo não viajaram.

O Ceará embarcou, no início da tarde deste sábado, 13, em direção ao Rio de Janeiro, onde enfrentará o Vasco, em São Januário, pela 23ª rodada da Série A do Brasilerão 2025. No plantel que acompanhou a delegação, a comissão técnica de Léo Condé ganhou cinco retornos e outros nomes ficaram de fora, como o meia Lucas Mugni, que deve estar lesionado e terá a situação detalhada pelo clube uma hora antes do jogo.

Entre os jogadores que estão de volta, Fernando Miguel vinha ficando de fora das relações, mas teve seu momento de importância na meta alvinegra no ano, Willian Machado é um dos principais destaques do time, retorna após cumprir suspensão e terá a missão de marcar Vegetti, e Matheus Bahia retorna de um trauma no joelho sofrido em partida contra o Palmeiras, válida pela 19ª rodada.

Ainda na lista dos que podem voltar a campo pelo Vovô, Lourenço não atuou ante o Juventude devido uma virose, mas já mostrou boa condição física para atuar. Por último, Fernandinho voltou aos treinamentos com o grupo após se recuperar de uma lesão muscular na região anterior da coxa.

Dos atletas que ficaram de fora, Vinícius Zanocelo e Lucca ainda não chegaram a estrear pelo time de Porangabuçu — o primeiro já foi relacionado, mas não entrou. Por sua vez, Mugni e Matheus Araújo terão as razões das ausências confirmadas pelo Ceará próximo ao horário do jogo.