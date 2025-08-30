Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Escalação: como Ceará e Juventude vão a campo pelo Brasileirão

Escalação: como Ceará e Juventude vão a campo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam hoje, 30, às 16 horas, na Arena Castelão (CE), em partida da 22ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes
Autor Iara Costa
Autor
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Ceará e Juventude se enfrentam hoje, sábado, 30 de agosto (30/08), em jogo válido pela 22ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 16 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:

ESCALAÇÕES

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Marcos Victor e Nicolas; Fernando Sobral, Dieguinho e Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Téc: Léo Condé.

Juventude

4-3-3: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Jadson, Caíque, Mandaca; Veron, Batalla e Taliari. Técnico: Tiago Carpini.

+ Confira notícias sobre o Ceará Sporting Club

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar