Escalação: como Ceará e Juventude vão a campo pelo Brasileirão

Escalação: como Ceará e Juventude vão a campo pelo BrasileirãoEquipes se enfrentam hoje, 30, às 16 horas, na Arena Castelão (CE), em partida da 22ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes
Ceará e Juventude se enfrentam hoje, sábado, 30 de agosto (30/08), em jogo válido pela 22ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 16 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Marcos Victor e Nicolas; Fernando Sobral, Dieguinho e Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Téc: Léo Condé.
Juventude
4-3-3: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Jadson, Caíque, Mandaca; Veron, Batalla e Taliari. Técnico: Tiago Carpini.